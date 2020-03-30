Эксперты прогнозируют "великое переселение народов" из-за COVID-19

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
На мировом рынке недвижимости прогнозируют спад и “великое переселение народов”. Об этом рассказала эксперт по рынку недвижимости Виктория Берещак.
“Если коротко, то мировому рынку недвижимости прогнозируют спад и великое переселение народов. Риэлторы в США ждут в обозримом будущем инвесторов из Китая, но это случится в лучшем случае к концу года или уже в 2021-м”, – сказала Берещак.
По словам эксперта, рынки сейчас практически везде замерли. В Китае, по данным Wall Street Journal, продажи домов всего за несколько месяцев упали на 90%, в Сингапуре ждут падения продаж на 25-35%.
“Итальянские банки приостановили прием ипотечных платежей, фактически отсрочив погашение этих кредитов на неопределенный срок”, – добавила эксперт.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперт советует сейчас покупать жилье - цены вскоре вырастут на 10-15%14 ч. назад - 12295 20
В Киеве вырос спрос на однокомнатные квартиры (инфографика)11 ч. назад - 2897 7
Цены на лимоны взлетели и стремятся обновить рекорд22 ч. назад - 2364 6
Цена на электроэнергию в Украине вдвое выше, чем в Европе, - "Интерпайп"8 ч. назад - 1497 5
Доллар по 29,5: мнения экспертов о прогнозах Кабмина15 ч. назад - 19683 5
Какую прибавку к пенсии можно получить за сверхнормативный стаж13 ч. назад - 22955
Доллар по 29,5: мнения экспертов о прогнозах Кабмина15 ч. назад - 19683 5
Эксперт советует сейчас покупать жилье - цены вскоре вырастут на 10-15%14 ч. назад - 12295 20
Для офф-роуда: ТОП-5 лучших рамных внедорожников (фото)19 ч. назад - 10402
Почему следует покупать только электронный полис12 ч. назад - 4308 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2136
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 5103 31
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 17869 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1146
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 8133 5