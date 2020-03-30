Эксперты прогнозируют "великое переселение народов" из-за COVID-19

На мировом рынке недвижимости прогнозируют спад и “великое переселение народов”. Об этом рассказала эксперт по рынку недвижимости Виктория Берещак.

“Если коротко, то мировому рынку недвижимости прогнозируют спад и великое переселение народов. Риэлторы в США ждут в обозримом будущем инвесторов из Китая, но это случится в лучшем случае к концу года или уже в 2021-м”, – сказала Берещак.

По словам эксперта, рынки сейчас практически везде замерли. В Китае, по данным Wall Street Journal, продажи домов всего за несколько месяцев упали на 90%, в Сингапуре ждут падения продаж на 25-35%.

“Итальянские банки приостановили прием ипотечных платежей, фактически отсрочив погашение этих кредитов на неопределенный срок”, – добавила эксперт.

Справка Finance.ua: