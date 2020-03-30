Tesla отчиталась о лучшем квартале в своей истории

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Компания Tesla выпустила официальный пресс-релиз, в котором подвела итоги производства и поставок автомобилей за первый квартал текущего года. По обоим показателям он стал лучшим кварталом за все время работы компании.
Итак, за первые три месяца текущего года компания произвела 102 672 автомобиля и отгрузила 88 400 автомобилей. Попутно компания напомнила, что производство кроссовера Model Y стартовало в январе, а товарные автомобили начали отгружать уже в марте – это опережает ранее планировавшиеся сроки. Наконец, шанхайский завод Tesla «достиг рекордных уровней производства». Все это в совокупности должно сказаться на финансовых итогах квартала (они будут объявлены позже), на прогнозах аналитиков и, как следствие, стоимости ценных бумаг компании. Последние могут сильно подскочить в цене, ведь такой позитив Tesla резко контрастирует с тем, что сейчас происходит в индустрии: к примеру, на фоне пандемии коронавируса продажи автомобилей в Италии в марте упали на 85%, во Франции – на 72%, в Испании – на 69%.
Возвращаясь к отчету Tesla: наибольший вклад в производство по-прежнему вносит Model 3 – совместно с Model Y их за квартал произведено 87 282, а отгружено – 76 200. Model S и Model X суммарно произведено 15 390, отгружено – 12 200.
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