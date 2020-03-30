ЕС планирует продлить срок закрытия границ

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу, что между странами-членами Европейского союза ведутся переговоры о том, следует ли продлевать закрытие границ после Пасхи для решения проблемы коронавирусного кризиса.
Об этом пишет Reuters.
«Мы ведем консультации с государствами-членами о том, как действовать после Пасхи», – сказала она.
Фон дер Ляйен также подтвердила, что следующий бюджет ЕС должен принять форму нового «плана Маршалла», чтобы обеспечить восстановление Европы после вспышки коронавируса, и что она чувствовала, что Европа выйдет из кризиса коронавируса в более сильном государстве.
Ранее Finance.ua сообщал, что платный “безвиз” для украинцев переносится. Это обязательная плата в размере 7 евро раз в 3 года за разрешение въезда на территорию стран Европейского Союза для туристических, деловых, транзитных или медицинских целей для украинцев и граждан других стран вне шенгенской зоны переносится с 2021 на 2022-2023 год.
Исключение составляют лица:
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