Кабмин установил коэффициент индексации пенсий

Плановая индексация пенсий в 2020 году пройдет с 1 мая, а коэффициент пересчета пенсий составит 1,11.

Об этом сказано в постановлении Кабинета Министров №251 от 1 апреля.

Перерасчет “производится с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, учитываемого для расчета пенсии, в размере 1,11”.

При этом в случае, когда размер повышения в результате перерасчета пенсии не достигает 100 гривен, устанавливается доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Кроме того, с 1 мая 2020 в случае, если ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, не достигает 2100 гривен, таким лицам предоставляется доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Как накопить себе на пенсию

Также в постановлении говорится, что получателей пенсии, размер пенсионных выплат у которых с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации пенсии, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям, установленных законодательством, не превышает 5 000 гривен по состоянию на 1 апреля 2020 года, получат обещанные 1000 грн.

Справка Finance.ua: