В каких банках бюджетники получают пенсии и зарплаты

На сегодня уполномоченными являются 43 банка, через которые производится выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

“Согласно требованиям пункта 4 Порядка отбора банков, через которые производится выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 26.09.2001 №1231 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2019 №1151), Министерство финансов Украины публикует перечень уполномоченных банков. На сегодня уполномоченными являются 43 банка”, – говорится в сообщении.

К уполномоченным банкам, через которые производится выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, вошли: АО “Ощадбанк”, АО КБ “ПриватБанк”, АО АБ “Укргазбанк”, АО “Укрэксимбанк”, АО “Агропросперис Банк”, АО “КБ “Аккордбанк”, АО “Акцент-Банк”, АО “Альфа-Банк”, АО “Банк Альянс”, АО “Восток Банк”, АО КБ “Глобус Банк”, АО “Восточно-Украинский Банк “Грант”, АО “Идея Банк”, АО АКБ “Индустриалбанк”, АО “Банк” Клиринговый дом”, АО “Коммерческий Инвестиционный Банк”, АО “Коммерческий Индустриальный Банк”, АО “Банк Кредит Днепр”, АО “Кред Агриколь Банк”, АО “Кредобанк”, АО “Кристалбанк”, АО АКБ “Львов”, АО “Мегабанк”, АО “МетаБанк”, АО “Международный Инвестиционный Банк”, АО “Мотор-Банк”, АО “МТБ Банк”, АО “ОТП банк”, АО АБ “Пивденный”, АО “Пиреус банк МКБ”, АО “Поликомбанк”, АО “Полтава-банк”, АО “Правэкс Банк”, АО “ПУМБ”, АО “АКБ “Радабанк”, АО “Райффайзен Банк Аваль”, АО “Банк Сич”, АО “Таскомбанк”, АО “Укрстройинвестбанк”, АО “УкрСиббанк”, АО “Универсал Банк”, АО “Банк Форвард”, АО “Юнекс Банк”.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров Украины принял Министров Украины принял решение предоставить украинцам право свободно решать, на карту какого банка они хотят получать заработную плату, социальные выплаты или пенсии. решение предоставить украинцам право свободно решать, на карту какого банка они хотят получать заработную плату, социальные выплаты или пенсии.

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