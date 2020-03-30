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Когда отключат отопление в Киеве

Когда отключат отопление в Киеве

Завершение отопительного сезона в Киеве начнется с 5 апреля.

Об этом сказано в распоряжении главы Киевской городской государственной администрации.

По данным Украинского гидрометцентра, уже со следующей недели среднесуточная температура составит выше +8 градусов по Цельсию, что дает основания завершить отопительный сезон. А на свертывание системы централизованного отопления с протяженностью тепловых сетей свыше 2,7 км необходимо 2-3 дня.

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«Поэтому процесс прекращения теплоснабжения мы начинаем уже сейчас, чтобы отключение произошло синхронно существенному потеплению, которое мы ожидаем уже со вторника. Мы в очередной раз не ждем традиционного 15 апреля для завершения отопительного сезона, чтобы киевляне смогли максимально сэкономить средства. Особенно учитывая сложное финансовое состояние в условиях жесткого карантина и ряда ограничений, которые призваны уберечь горожан от коронавирусной инфекции», – пояснил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Справка Finance.ua:

  • С 25 марта КП «Киевтеплоэнерго» начал процесс отключения теплоснабжения в школах и садиках. Отключение объектов от тепла осуществляют по заявкам учреждений.
  • Решение столичных властей об отключении отопления в детских учебно-воспитательных учреждениях обусловлено временным прекращением учебного процесса в городе Киеве в связи с введением усиленных карантинных мероприятий.
  • Автономное отопление сэкономит украинцам 30-35% за доставку газа. На протяжении первых трех месяцев текущего года домохозяйства, использующие газ для отопления домов, будут платить на 30-35% меньше, чем в первом квартале 2019 года.

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По материалам Finance.UA
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