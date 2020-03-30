Сколько украинцев получат проиндексированные пенсии

Индексация пенсий на 11%, которая пройдет в мае, коснется 6,9 млн украинцев, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Это предусмотрено постановлением, разработанным министерством и принятым Кабмином 1 апреля.

В свою очередь премьер Денис Шмыгаль заявил, эта мера требует принятия изменений в госбюджет.

Напомним, что постановление Кабмина предусматривает также предоставление ежемесячной выплаты в размере 500 грн пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсионной выплаты не превышает 9205 грн. Для этих пенсионеров со страховым стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин выплата не может быть меньше, чем 2600 грн.

Справка Finance.ua:

За прошлый год в результате пересчета выплат средняя пенсия выросла на 16,5%. По состоянию на 1 января 2020 года пенсия составляла 3 082,98 грн, что на 437,32 грн или на 16,5% больше по сравнению с 1 января 2019 года (2 645,66 грн).

Кому не будут проиндексированы пенсии: госслужащим; научным работникам; помощникам народных депутатов; тем, кто получает максимальные пенсии (на сегодня – 16 380 грн); тем, кто получает специальные пенсии или пожизненное содержание (судьи и прокуроры, в том числе судьи – 3,3 тыс. человек);

тем, кто получает социальные пенсии, то есть не имеет трудового стажа для назначения даже минимальной пенсии (сейчас 1644 грн).

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