Сколько украинцев получат проиндексированные пенсии

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Индексация пенсий на 11%, которая пройдет в мае, коснется 6,9 млн украинцев, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
Это предусмотрено постановлением, разработанным министерством и принятым Кабмином 1 апреля.
В свою очередь премьер Денис Шмыгаль заявил, эта мера требует принятия изменений в госбюджет.
Напомним, что постановление Кабмина предусматривает также предоставление ежемесячной выплаты в размере 500 грн пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсионной выплаты не превышает 9205 грн. Для этих пенсионеров со страховым стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин выплата не может быть меньше, чем 2600 грн.
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