Ажиотажный спрос на продукты спал - Минэкономики

Ажиотажный спрос на продукты питания, который наблюдался в последние две недели, остановился.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в FACEBOOK.

По его словам, объемы реализации постепенно снижаются, а торговые сети пополняют свои запасы.

За последнюю неделю более всего снизилась реализация:

сахара: -27%;

сала: -30%;

масла сливочного: -50%.

а также: гречки (-17%), муки (10%), лука (22%).

Справка Finance.ua:

Киевский мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы сообщать о завышенных ценах на товары первой необходимости.