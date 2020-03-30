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Ажиотажный спрос на продукты спал - Минэкономики

Ажиотажный спрос на продукты спал - Минэкономики

Ажиотажный спрос на продукты питания, который наблюдался в последние две недели, остановился.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в FACEBOOK.

По его словам, объемы реализации постепенно снижаются, а торговые сети пополняют свои запасы.

За последнюю неделю более всего снизилась реализация:

  • сахара: -27%;
  • сала: -30%;
  • масла сливочного: -50%.
  • а также: гречки (-17%), муки (10%), лука (22%).

Справка Finance.ua:

  • В Киевском областном территориальном отделении Антимонопольного комитета сообщили, что цены на продукты в киевских супермаркетах остановили свой рост, а некоторые товары подешевели.
По материалам Finance.UA
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