Ажиотажный спрос на продукты спал - Минэкономики

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Ажиотажный спрос на продукты питания, который наблюдался в последние две недели, остановился.
Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в FACEBOOK.
По его словам, объемы реализации постепенно снижаются, а торговые сети пополняют свои запасы.
За последнюю неделю более всего снизилась реализация:
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