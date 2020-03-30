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Переводы от трудовых мигрантов упадут на четверть — НБУ

Переводы от трудовых мигрантов упадут на четверть — НБУ

Валютные переводы в Украину от трудовых мигрантов сократятся в 2020 году на $2-3 млрд, или на 25% к прошлогоднему уровню, инфляция останется в пределах 5-6% по итогам года, а экономика упадет на 5% или больше.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе онлайн-встречи с членами Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

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В общем регулятор ожидает снижения поступлений по этой статье на $2-3 млрд, но это не должно негативно повлиять на валютные перетоки. Снижение поступлений от мигрантов будет с избытком компенсировано сокращением спроса на валюту в связи со снижением туристической активности.

«В прошлом году путешествия генерировали около $8 млрд дополнительного спроса», — отметил Сологуб.

Напомним, 16 марта НБУ оценивал сокращение объемов переводов украинскими заробитчанами по итогам 2020 года в $0,5-1 млрд. В 2019 году мигранты перевели в Украину $ 12,02 млрд, что на 8,2%, или на $906 млн, больше, чем в 2018 году.

Дмитрий Сологуб также подчеркнул, что движение инфляционного индекса в Украине в 2020 году будет под контролем и будет колебаться в пределах определенного Нацбанком целевого коридора 5% +/- 1 процентный пункт.

«Возможно, немного выше, исходя из текущей ситуации», — сказал Сологуб. Он добавил, что фундаментальных причин для резкого ускорения роста цен нет. Поэтому существенных инфляционных проблем также не будет.

В Украине в последние месяцы наблюдается беспрецедентная дефляция, то есть снижение индекса потребительских цен, чего не было за всю историю наблюдений. По итогам марта НБУ ожидает, что инфляция в годовом выражении останется ниже 3%.

По материалам The page
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