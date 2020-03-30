В НАПК объяснили, как декларировать покупку и обмен валюты

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Покупка и обмен валюты на сумму более 50 прожиточных минимумов подлежит декларированию.
Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции.
Совершая сделку по обмену валюты, лицо приобретает новый актив – денежные средства в новой валюте. Это отражается в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» в случае, когда размер разового расхода или стоимость предмета сделки превышает сумму 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
Читайте также: Украинцы в марте купили примерно на $210 млн больше валюты, чем продали – НБУ
Размер прожиточного минимума применяется тот, который установлен на 1 января соответствующего года. В 2020 году 50 прожиточных минимумов составляет 105 100 грн.
Кроме того, в случае осуществления разового расхода на покупку валюты на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов, субъект декларирования, на которого распространяются требования ч. 2 ст. 52 Закона, должен подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Соответствующее разъяснение вместе с позицией НАПК по другим актуальным вопросам декларирования обнародовано на сайте Агентства.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперт советует сейчас покупать жилье - цены вскоре вырастут на 10-15%8 ч. назад - 6092 14
Цены на лимоны взлетели и стремятся обновить рекорд16 ч. назад - 1731 6
В Киеве вырос спрос на однокомнатные квартиры (инфографика)5 ч. назад - 1798 5
Из-за нового "антикризисного" закона украинские города останутся без дорог и коммунальных сетей10 ч. назад - 1071 4
Доллар по 29,5: мнения экспертов о прогнозах Кабмина9 ч. назад - 11854 3
Доллар по 29,5: мнения экспертов о прогнозах Кабмина9 ч. назад - 11854 3
Какую прибавку к пенсии можно получить за сверхнормативный стаж7 ч. назад - 8136
Эксперт советует сейчас покупать жилье - цены вскоре вырастут на 10-15%8 ч. назад - 6092 14
Для офф-роуда: ТОП-5 лучших рамных внедорожников (фото)13 ч. назад - 5773
Удар для польской экономики: какие отрасли пострадают из-за оттока украинцевВчера, 20:20 - 2193
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2089
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 5037 31
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 17704 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1119
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 8073 5