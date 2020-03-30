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В НАПК объяснили, как декларировать покупку и обмен валюты

В НАПК объяснили, как декларировать покупку и обмен валюты

Покупка и обмен валюты на сумму более 50 прожиточных минимумов подлежит декларированию.

Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции.

Совершая сделку по обмену валюты, лицо приобретает новый актив – денежные средства в новой валюте. Это отражается в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» в случае, когда размер разового расхода или стоимость предмета сделки превышает сумму 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

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Размер прожиточного минимума применяется тот, который установлен на 1 января соответствующего года. В 2020 году 50 прожиточных минимумов составляет 105 100 грн.

Кроме того, в случае осуществления разового расхода на покупку валюты на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов, субъект декларирования, на которого распространяются требования ч. 2 ст. 52 Закона, должен подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Соответствующее разъяснение вместе с позицией НАПК по другим актуальным вопросам декларирования обнародовано на сайте Агентства.

Справка Finance.ua:

  • Госслужащие могут подать декларацию за прошлый год на три месяца позже, чем того требует действующее законодательство – до 1 июня.
  • В связи с карантином, связанным с распространением коронавируса в Украине, Государственная налоговая служба Украины подготовила видеоурок о том, как заполнять декларации об имущественном состоянии и доходах граждан.
По материалам Finance.UA
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