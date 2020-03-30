Во время карантина выплаты пособий для малообеспеченных продлевают без подачи документов

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30 марта 2020 года Верховной Радой Украины принят Закон Украины, которым предусмотрено на период карантина, связанного с распространением COVID-19, продлить срок выплаты ранее назначенной государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.
На период карантина срок выплаты ранее назначенной государственной социальной помощи малообеспеченным семьям продлевается без подачи необходимых документов в органы социальной защиты населения.
Об этом говорится на странице Минсоцполитики в Facebook.
*После окончания срока действия карантина или ограничительных мероприятий орган соцзащиты населения осуществит перерасчет размера выплаченной государственной социальной помощи на основании поданного лицом заявления и необходимых документов.
Ранее Finance.ua писал украинцам упростят получение соцпомощи. Теперь для подачи документов на назначение социальной помощи не нужно будет ехать в районный или областной центр.
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