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Во время карантина выплаты пособий для малообеспеченных продлевают без подачи документов

Во время карантина выплаты пособий для малообеспеченных продлевают без подачи документов

30 марта 2020 года Верховной Радой Украины принят Закон Украины, которым предусмотрено на период карантина, связанного с распространением COVID-19, продлить срок выплаты ранее назначенной государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

На период карантина срок выплаты ранее назначенной государственной социальной помощи малообеспеченным семьям продлевается без подачи необходимых документов в органы социальной защиты населения.

Об этом говорится на странице Минсоцполитики в Facebook.

*После окончания срока действия карантина или ограничительных мероприятий орган соцзащиты населения осуществит перерасчет размера выплаченной государственной социальной помощи на основании поданного лицом заявления и необходимых документов.

Ранее Finance.ua писал украинцам упростят получение соцпомощи. Теперь для подачи документов на назначение социальной помощи не нужно будет ехать в районный или областной центр.

Справка Finance.ua:

Дополнительные социальные и экономические гарантии для поддержки граждан и бизнеса:

  • Доплата в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19,
  • доплата работникам социальной защиты населения, предоставляющим услуги гражданам, находящимся дома, – до 100% заработной платы.
  • упрощается оформление дистанционной работы – работники имеют право распределять рабочее время по своему усмотрению, а выполнение дистанционной работы не приводит к каким-либо ограничениям трудовых прав или уменьшения зарплаты,
  • социальные выплаты на период карантина будут продлены автоматически – гражданам не нужно подвергать себя опасности и появляться в соответствующих учреждениях,
  • запрещено повышать процентные ставки по всем кредитным договорам. А потребительские кредиты, взятые до 2017 года, временно освобождаются от штрафов и пени.

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По материалам Finance.UA
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