Во время карантина выплаты пособий для малообеспеченных продлевают без подачи документов

30 марта 2020 года Верховной Радой Украины принят Закон Украины, которым предусмотрено на период карантина, связанного с распространением COVID-19, продлить срок выплаты ранее назначенной государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

На период карантина срок выплаты ранее назначенной государственной социальной помощи малообеспеченным семьям продлевается без подачи необходимых документов в органы социальной защиты населения.

Об этом говорится на странице Минсоцполитики в Facebook.

*После окончания срока действия карантина или ограничительных мероприятий орган соцзащиты населения осуществит перерасчет размера выплаченной государственной социальной помощи на основании поданного лицом заявления и необходимых документов.

Ранее Finance.ua писал украинцам упростят получение соцпомощи. Теперь для подачи документов на назначение социальной помощи не нужно будет ехать в районный или областной центр.

Справка Finance.ua:

Дополнительные социальные и экономические гарантии для поддержки граждан и бизнеса:

Доплата в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID -19,

доплата работникам социальной защиты населения, предоставляющим услуги гражданам, находящимся дома, – до 100% заработной платы.

упрощается оформление дистанционной работы – работники имеют право распределять рабочее время по своему усмотрению, а выполнение дистанционной работы не приводит к каким-либо ограничениям трудовых прав или уменьшения зарплаты,

социальные выплаты на период карантина будут продлены автоматически – гражданам не нужно подвергать себя опасности и появляться в соответствующих учреждениях,

запрещено повышать процентные ставки по всем кредитным договорам. А потребительские кредиты, взятые до 2017 года, временно освобождаются от штрафов и пени.

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