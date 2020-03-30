В марте средняя цена на вторичном рынке жилой недвижимости Киева отмечена на уровне $1433

Относительно февраля средняя цена уменьшилась на 1,4% (±2,8%). Из-за девальвации гривны средневзвешенная цена предложения увеличилась на 13,1% до 40 262 грн./кв.м.

Об этом свидетельствует аналитика на сайте Столичная недвижимость.

Относительно марта 2019 года, средняя цена за 1 кв. м квартир в Киеве повысилась в долларах – на 12,7%, а в гривнах – на 16,5%, Индекс роста в долларах составил 1,13, в гривнах 1,17.

Медианная цена квадратного метра уменьшилась на 0,7%, и составила 1290 дол. США/кв.м.

Цены на дешевые/дорогие квартиры в Киеве:

относительно февраля средняя цена предложения на квартиры низкого ценового сегмента увеличилась на 13,9% до 22 368 грн./кв.м, и на 20% квартир высшего ценового сегмента – на 10,4% до 66 457 грн./кв.м;

в долларовом эквиваленте цены на квартиры в Киеве в «дешевом» сегменте снизились на 0,6% до 796 долл. США /кв. м, в «дорогом» – на 3,7% до 2365 долл./кв. м. Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,97;

с марта 2019 года ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 11,5%, а в «дешевом» – на 13,7%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дорогом» сегменте на 7,8%, в «дешевом» – на 0,6%.

Средние цены выставленных на продажу квартир в Киеве (март 2020 г.):

за прошлый месяц в национальной валюте зафиксирован рост цен во всех районах – от 8,6% в Печерском, до 16,4% в Голосеевском;

в долларовом эквиваленте средняя цена увеличилась в Голосеевском – на 1,6%, Дарницком – на 1,1%, Святошинском – на 0,6%, Соломенском – на 1,1%, в остальных районах уменьшилась – от 0,3% до 5,2%.

Общая ситуация на вторичном рынке жилья:

количество представленных к продаже квартир в Киеве в марте увеличилось на 1,2% относительно февраля и составило 10 515 квартир;

объем предложения увеличился в общей площади на 0,4%, в долларовом выражении уменьшился на 1%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева:

относительно марта 2019 года количество квартир убавилось на 24,5%. Индекс роста составил 0,76;