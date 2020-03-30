В марте средняя цена на вторичном рынке жилой недвижимости Киева отмечена на уровне $1433

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Относительно февраля средняя цена уменьшилась на 1,4% (±2,8%). Из-за девальвации гривны средневзвешенная цена предложения увеличилась на 13,1% до 40 262 грн./кв.м.
Об этом свидетельствует аналитика на сайте Столичная недвижимость.
Относительно марта 2019 года, средняя цена за 1 кв. м квартир в Киеве повысилась в долларах – на 12,7%, а в гривнах – на 16,5%, Индекс роста в долларах составил 1,13, в гривнах 1,17.
Медианная цена квадратного метра уменьшилась на 0,7%, и составила 1290 дол. США/кв.м.
Цены на дешевые/дорогие квартиры в Киеве:
Средние цены выставленных на продажу квартир в Киеве (март 2020 г.):
Общая ситуация на вторичном рынке жилья:
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева:
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