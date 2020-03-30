В Японии представили новую кабину скоростного поезда на магнитной подушке (видео)

Японские железные дороги (группа JR) представили головную часть улучшенного пассажирского магнитолевитационного поезда с повышенными аэродинамическими качествами и новой электрической системой.

Об этом сообщает Nippon.

Испытания нового поезда запланированы на май этого года.

Отмечается, что “поезд-пуля” способен разгоняться до 600 км/ч. Он получил название ALFA-X (Advanced Labs for Frontline Activity in Rail eXperimentation). Нос локомотива имеет обтекаемую форму и выступает перед кабиной машиниста на 22 м. В эксплуатацию его планируют ввести не ранее 2027 года.

Предположительно, его запустят на магистрали между Токио и Нагоей, открытие которой запланировано на 2027 год.