В Японии представили новую кабину скоростного поезда на магнитной подушке (видео)

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Японские железные дороги (группа JR) представили головную часть улучшенного пассажирского магнитолевитационного поезда с повышенными аэродинамическими качествами и новой электрической системой.
Об этом сообщает Nippon.
Испытания нового поезда запланированы на май этого года.
Отмечается, что “поезд-пуля” способен разгоняться до 600 км/ч. Он получил название ALFA-X (Advanced Labs for Frontline Activity in Rail eXperimentation). Нос локомотива имеет обтекаемую форму и выступает перед кабиной машиниста на 22 м. В эксплуатацию его планируют ввести не ранее 2027 года.
Предположительно, его запустят на магистрали между Токио и Нагоей, открытие которой запланировано на 2027 год.
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