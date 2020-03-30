0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 391 0

Glovo запустила "кухню без ресторанов" в столице

Glovo запустила "кухню без ресторанов" в столице

Компания Glovo объявила о запуске первой dark kitchen в Украине.

Что это предусматривает. Открытие специальных кухонных помещений, доступных только для поваров, ресторанного персонала и курьеров Glovo.

Читайте также: Как будет работать Glovo во время карантина

Эта «кухня» закрыта для горожан и создана для приготовления блюд исключительно для пользователей сервиса доставки.

Это дает возможность ресторанам быстро расширить зону покрытия, обеспечить загруженность кухни, сохранить бизнес, рабочие места и клиентов в условиях карантина.

После отмены карантина эти рестораны смогут продолжать готовить на “облачных кухнях” блюда только для онлайн-заказов через приложение.

Справка Finance.ua

  • В Украине сервис Glovo начал работу в октябре 2018 года и уже представлен в Киеве, частично в Киевской области, и еще в 15 городах – Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Виннице, Полтаве, Николаеве, Херсоне, Чернигове, Черкассах, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, Сумах.
  • Открытие первых “Cook Room” компания Glovo начала с Барселоны в 2018 году, в Мадриде, Буэнос-Айресе, Лиме, ​​Милане и Сантьяго де Чили.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.