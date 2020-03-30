Glovo запустила "кухню без ресторанов" в столице

Компания Glovo объявила о запуске первой dark kitchen в Украине.

Что это предусматривает. Открытие специальных кухонных помещений, доступных только для поваров, ресторанного персонала и курьеров Glovo.

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Эта «кухня» закрыта для горожан и создана для приготовления блюд исключительно для пользователей сервиса доставки.

Это дает возможность ресторанам быстро расширить зону покрытия, обеспечить загруженность кухни, сохранить бизнес, рабочие места и клиентов в условиях карантина.

После отмены карантина эти рестораны смогут продолжать готовить на “облачных кухнях” блюда только для онлайн-заказов через приложение.

Справка Finance.ua

В Украине сервис Glovo начал работу в октябре 2018 года и уже представлен в Киеве, частично в Киевской области, и еще в 15 городах – Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Виннице, Полтаве, Николаеве, Херсоне, Чернигове, Черкассах, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, Сумах.