Glovo запустила "кухню без ресторанов" в столице

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Компания Glovo объявила о запуске первой dark kitchen в Украине.
Что это предусматривает. Открытие специальных кухонных помещений, доступных только для поваров, ресторанного персонала и курьеров Glovo.
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Эта «кухня» закрыта для горожан и создана для приготовления блюд исключительно для пользователей сервиса доставки.
Это дает возможность ресторанам быстро расширить зону покрытия, обеспечить загруженность кухни, сохранить бизнес, рабочие места и клиентов в условиях карантина.
После отмены карантина эти рестораны смогут продолжать готовить на “облачных кухнях” блюда только для онлайн-заказов через приложение.
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