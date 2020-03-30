"Коронакризиc" обойдется Европе в сотни миллиардов евро - эксперты

Остановка производства и закрытие учреждений в связи с пандемией коронавируса обойдется европейским экономикам в сотни миллиардов евро.

Об этом говорится в подготовленном Мюнхенским институтом экономических исследований (Ifo) прогнозе потерь некоторых европейских стран от коронакризиса.

«Борьба с коронавирусом приведет к простоям производства. Они обойдутся странам Европы в сотни миллиардов евро. Если компании будут оставаться закрытыми более месяца, потери производства быстро достигнут размеров, которые значительно выходят за рамки того, что было во время всех предыдущих рецессий или стихийных бедствий в истории Европейского Союза», – заявил президент Ifo Клеменс Фуэст.

Он считает, что существует неотложная потребность в мероприятиях, которые совместили бы восстановление производства с последующим сдерживанием эпидемии.

Так, для Австрии эксперты Ifo прогнозируют потери от 34 до 57 миллиардов евро при условии частичного закрытия на два месяца. Это снижает годовой темп роста экономики на 8,5-14,2 процентных пунктов. Если простой продлится три месяца, потери уже составят от 47 до 83 миллиардов евро, или 11,9-20,9 процентных пунктов роста. Каждая неделя стоит австрийской экономике от 3 до 7 миллиардов евро.

Для Швейцарии первый вариант (частичное закрытие на 2 месяца) приведет к потерям в пределах от 49 до 81 миллиардов евро и замедлит годовой темп роста экономики на 7,8 до 12,9 процентных пунктов; за 3 месяца показатели уже достигают от 69 до 119 миллиардов евро и 11-19 процентных пунктов соответственно. Неделя производственного карантина в Швейцарии влечет дополнительные потери в размере от 5 до 10 миллиардов.

Убытки Италии будут достигать, по прогнозам Ifo, от 143 до 234 миллиардов евро, в зависимости от сценария, и снизят годовой темп роста на 8-13,1 процентных пунктов; за три месяца потери уже составят от 200 до 342 миллиардов евро или от 11,2 до 19,1 процентных пунктов роста. Одна “нерабочая” неделя в Италии вызывает дополнительные потери от 14 до 27 миллиардов евро.

В Испании, которая также сильно пострадала от коронавируса, Институт Ifo ожидает потери от 101 до 171 миллиарда евро при условии частичного закрытия на 2 месяца, что снизит годовой темп роста на 8,1 и 13,8 процентных пунктов. За три месяца расходы уже составят 141-250 миллиардов евро или уменьшат рост на 11,3% до 20%. Одна неделя простоя влечет дополнительные потери в Испании от 10 до 20 миллиардов евро.

Что касается Франции, то она, по данным Ifo, за два месяца частичного закрытия компаний будет терять от 176 до 298 миллиардов евро, от 7,3 до 12,3 процентных пунктов экономического роста; за три месяца убытки составят уже от 247 до 436 миллиардов евро, или потери от 10,2 до 18,0 процентных пунктов роста. Одна неделя продолжения карантина во Франции вызывает дополнительные убытки от 18 до 35 миллиардов евро.

В Великобритании, которая недавно вышла из состава ЕС, два месяца частичного закрытия могут привести к потере от 193 до 328 миллиардов евро и снижение годового темпа прироста ВВП на 7,7-13 процентных пунктов; за три месяца расходы составят 271-480 миллиардов евро, или от 10,7 до 19,0 процентных пунктов роста экономики. Одна неделя простоя влечет дополнительные потери в размере от 19 до 38 миллиардов.