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Дания компенсирует бизнесу убытки из-за коронавируса. Кроме того, правительство Дании покроет все расходы на аренду для компаний, которые лишились дохода из-за пандемии. На осуществление этих мер из бюджета страны выделят 6,3 миллиарда долларов. Об этом пишет The New York Times.
“Если вы сможете помочь бизнесу преодолеть кризис и избежать банкротства, ваши люди быстрее вернутся к нормальной жизни”, – говорит Карл-Йохан Далгаард, экономист из Копенгагенского университета и председатель Датского экономического совета, который консультирует политиков.
По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в Дании достаточно высокие налоги, однако они помогают пережить семьям трудности. Так, если датчанин, который обеспечивал семью из четырех человек, потеряет работу, следующие шесть месяцев он будет жить на 90% от потерянной зарплаты. Отмечается, что американская семья в такой ситуации обычно живет на 30% первоначального дохода.
По аналогичной схеме действуют Нидерланды. Там покрывают 90% зарплат сотрудников компаний, которые доказали, что лишились минимум 20% своего дохода. Британское правительство решило выплатить 80% зарплат, включая гонорары самозанятых.
Правительства данных стран надеются, что таким образом смогут избежать массовой безработицы.
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