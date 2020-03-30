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Нацбанк получил за год более 43 миллиардов прибыли

Нацбанк получил за год более 43 миллиардов прибыли

Национальный банк Украины отчитался, что завершил 2019 год с прибылью в 43,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

“В целом Национальный банк завершил 2019 год с прибылью до деления на сумму 43,3 млрд грн. Основная часть прибыли на сумму 42,7 млрд грн будет перечислена в Государственный бюджет Украины в 2020 году в соответствии с графиком, согласованным с Министерством финансов Украины. Остальная часть прибыли (около 0,6 млрд грн) будет направлена на увеличение общих резервов Национального банка”, – говорится в сообщении.

В НБУ объяснили, что основными составляющими, повлиявшими на финансовый результат, являются процентные доходы и расходы, курсовые разницы (переоценки монетарных активов и обязательств в связи с изменением официального курса гривны), а также результаты от операций с финансовыми инструментами, которые оцениваются по справедливой стоимости. В частности, чистый процентный доход после высвобождения резервов за 2019 год составляет 22 млрд грн (в 2018 году – 34,9 млрд грн).

Сообщается также, что валюта баланса Нацбанка за год увеличилась до 1 060,8 млрд грн.

“По состоянию на 31 декабря 2019 года валюта баланса Национального банка составляет 1 060,8 млрд грн, что на 1% больше, чем в предыдущем году”, – говорится в сообщении.

В НБУ объяснили, что основными статьями активов Национального банка являются международные резервы и ценные бумаги Украины, в частности: международные резервы выросли благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке в течение прошлого года на 21,5% – до 25,3 млрд долл. США, но портфель ценных бумаг Украины в 2019 году уменьшился на 14,2 млрд грн или на 3,9% и составил 347 млрд грн.

Валюта баланса – это итоговая сумма по активу или пассиву бухгалтерского баланса.

По материалам УКРИНФОРМ
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