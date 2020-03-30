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Mozilla готовится представить новый браузер

Mozilla готовится представить новый браузер

Компания Mozilla приступила к переходу от Firefox Beta для Android к Fenix, более удобной и стабильной версии мобильного браузера.

Согласно веб-странице Are We Fenix Yet? этот процесс на текущий момент выполнен на 2,1%. Портирование на бета-версию Firefox является последним этапом перед релизом, который будет доступен всем пользователям Firefox.

Чтобы примерно понимать, сколько времени потребуется разработчикам для подготовки финальной версии Fenix, можно проследить этот процесс по ночным сборкам. Работы по переносу браузера на канал Nightly начались в январе этого года, поэтому где-то в конце мая компания начнёт переход на канал Release. Полностью готовый к релизу новый браузер, предположительно, появится в конце июня – начале июля.

В течение года Mozilla работает над совершенно новым браузером Fenix для Android, известным как Firefox Preview. Он собран на более быстром и современном движке и включает все основные функции, которые присутствуют в Firefox. Ранее в этом месяце компания выпустила версию браузера Firefox Preview 4, которая получила улучшенное управление авторизацией, рекомендации и поддержку дополнений.

В то время как разработчики добавляют последние штрихи перед выходом браузера Fenix, Android-версия Firefox 68 начала получать лишь патчи безопасности и исправления ошибок вместо полноценных обновлений. Пользователи, которые работают с Firefox Beta, должны быть готовы к тому, что их браузер вскоре приобретёт совершенно новый вид.

По материалам ITC.ua
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