НБУ: дефицит госбюджета вырастет до 8%, но это не страшно

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Краткосрочное увеличение дефицита государственного бюджета является инструментом преодоления последствий экономического кризиса и не несет в себе угрозы для макрофинансовой стабильности.
Об этом заявил заместитель председателя правления НБУ Дмитрий Сологуб во время онлайн-конференции, организованной Европейской бизнес ассоциацией.
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“Расчеты правительства показывают рост дефицита государственного бюджета в 2020 году с 2% до 8%. Да, это значительный рост, но потом экономика восстановится. Краткосрочный рост дефицита бюджета на один год не является большой проблемой”, – сообщает Сологуб.
По его словам, по сравнению с другими развивающимися странами, с точки зрения бюджета у Украины не такая плохая ситуация.
“У нас есть доступ к помощи от других доноров, не нужно вести долгих переговоров. Нужно сделать то, что давно нужно было сделать, и получить доступ к финансированию”, – объясняет он.
Также, по словам Сологуба, соотношение госдолга к ВВП может увеличиться до 70%
“Соотношение госдолга к ВВП может увеличиться с 50% до 60-70%. Если в следующем году экономика вернется к росту, то оно может составлять 10 процентов, а реальная – 3 процента. Тогда мы вернемся к снижению соотношения госдолга к ВВП”, – резюмирует топ-менеджер НБУ.
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