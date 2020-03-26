0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 18 0

НБУ: дефицит госбюджета вырастет до 8%, но это не страшно

НБУ: дефицит госбюджета вырастет до 8%, но это не страшно

Краткосрочное увеличение дефицита государственного бюджета является инструментом преодоления последствий экономического кризиса и не несет в себе угрозы для макрофинансовой стабильности.

Об этом заявил заместитель председателя правления НБУ Дмитрий Сологуб во время онлайн-конференции, организованной Европейской бизнес ассоциацией.

Читайте также: Только психологический фактор: НБУ не видит причин для сильного роста цен

“Расчеты правительства показывают рост дефицита государственного бюджета в 2020 году с 2% до 8%. Да, это значительный рост, но потом экономика восстановится. Краткосрочный рост дефицита бюджета на один год не является большой проблемой”, – сообщает Сологуб.

По его словам, по сравнению с другими развивающимися странами, с точки зрения бюджета у Украины не такая плохая ситуация.

“У нас есть доступ к помощи от других доноров, не нужно вести долгих переговоров. Нужно сделать то, что давно нужно было сделать, и получить доступ к финансированию”, – объясняет он.

Также, по словам Сологуба, соотношение госдолга к ВВП может увеличиться до 70%

“Соотношение госдолга к ВВП может увеличиться с 50% до 60-70%. Если в следующем году экономика вернется к росту, то оно может составлять 10 процентов, а реальная – 3 процента. Тогда мы вернемся к снижению соотношения госдолга к ВВП”, – резюмирует топ-менеджер НБУ.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.