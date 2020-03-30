Google анонсировала редизайн интерфейса браузера Chrome

В процессе интернет-серфинга пользователям приходится не только листать веб-страницы, но и постоянно взаимодействовать с различными элементами, вроде выпадающих или маркированных списков, а также с дополнительными меню или формами. Чтобы сделать навигацию комфортнее, Google изменит интерфейс новой версии браузера Chrome.

Главные изменения будут заметны в элементах управления, внешний вид которых зависит от операционной системы. В связи с этим пользователи нередко сталкиваются с ситуацией, когда стандартные элементы навигации на открытой веб-странице выбиваются из общего дизайна. Новая версия Chrome приведет их внешний вид к единому стилю оформления.

Как уверяют представители Google, все стандартные чекбоксы, кнопки, текстовые поля, индикаторы прогресса, ползунки и раскрывающиеся меню будут выполнены в плоском дизайне. Кроме того, интерфейс программы станет более “дружественным” к устройствам с сенсорными экранами.



Браузер Chrome получит изменения в дизайне интерфейса / Google