Правительство хочет одолжить 150 млн долларов у МБРР на повышение соцвыплат

Правительство поддержало создание делегации Украины для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития по заключению соглашения о займе в размере 150 млн долларов.

Об этом стало известного во время заседания правительства.

По этому вопросу докладывала министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

“Распоряжением будет создана делегация Украины для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития по заключению соглашения о займе. Речь идет о 150 млн долларов, которые будут направлены в специальный фонд государственного бюджета и будут идти на повышение социальных выплат. 50 млн из этих средств будут направлены на поддержку наших слоев населения в условиях коронавируса”, — отметила она.

Справка Finance.ua:

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