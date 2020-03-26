Нацбанк оштрафовал четыре банка за нарушение финмониторинга

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Национальный банк в марте применил к четырем банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финмониторинга.
В частности, регулятор оштрафовал РВС Банк на 3 млн грн, банк «Украинский капитал» – на 800 тыс. грн и государственный Укрэксимбанк – на 600 тыс. грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
Кроме того, в результате соответствующих проверок НБУ также направил ПроКредит Банку письменное предупреждение из-за необеспечения выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.
Отмечается, что РВС Банк оштрафован за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов / финансированию терроризма, что привело к обслуживанию клиентов-юрлиц по финансовым операциям без документов, подтверждающих явную экономическую целесообразность и реальные финансовые возможности для их проведения.
Кроме того, это привело к обслуживанию клиентов-физлиц, которые проводили циклические финансовые операции с облигациями внутреннего госзайма и получали значительный инвестиционный доход, а юрлица-контрагенты этих клиентов, соответственно, – инвестиционный убыток.
Банк «Украинский капитал» и Укрэксимбанк оштрафованы за непроведение на постоянной основе анализа финансовых операций клиентов с учетом риск-ориентированных подходов. Госбанк также не выполнил обязательства по изучению клиентов в установленных законом случаях.
По данным НБУ, на 1 января 2020 года по размеру общих активов государственный Укрэксимбанк занимал третье место (202,91 млрд грн), ПроКредитБанк – 15 место (24,322 млрд грн), РВС Банк – 51 место (1,397 млрд грн) и банк «Украинский капитал» – 60 место (1,081 млрд грн) среди 75 действующих банков.
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