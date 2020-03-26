Стартовала программа "Теплые кредиты" в 2020 году

Программа «теплых кредитов», которой ждут тысячи семей и ОСМД, чтобы внедрить энергоэффективные мероприятия, стартует уже в этом году.

Об этом сообщает Госэнергоэффективности

Для этого Минэкоэнерго утвержден паспорт бюджетной программы, а Госэнергоэффективности начата процедура заключения договоров с государственными банками.

В рамках программы украинские семьи смогут получить от государства финансовую помощь в виде возмещения:

20% суммы кредита – на установку твердотопливных котлов (35% – для субсидиантов);

35% – на энергоэффективные мероприятия в частных домах;

от 40% до 70% – для ОСМД .

Сколько сэкономят. Воспользовавшись такими программами и внедрив энергоэффективные мероприятия, семьи смогут экономить в среднем от 30% до 50% на коммунальных услугах.

Справка Finance.ua

За 5 лет все участники инвестировали в энергоэффективность собственного жилья около 8,3 млрд грн и получили около 3 млрд грн возмещения от государства.