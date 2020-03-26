Стартовала программа "Теплые кредиты" в 2020 году

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Программа «теплых кредитов», которой ждут тысячи семей и ОСМД, чтобы внедрить энергоэффективные мероприятия, стартует уже в этом году.
Об этом сообщает Госэнергоэффективности
Для этого Минэкоэнерго утвержден паспорт бюджетной программы, а Госэнергоэффективности начата процедура заключения договоров с государственными банками.
В рамках программы украинские семьи смогут получить от государства финансовую помощь в виде возмещения:
Сколько сэкономят. Воспользовавшись такими программами и внедрив энергоэффективные мероприятия, семьи смогут экономить в среднем от 30% до 50% на коммунальных услугах.
За 5 лет все участники инвестировали в энергоэффективность собственного жилья около 8,3 млрд грн и получили около 3 млрд грн возмещения от государства.
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