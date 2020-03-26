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Telegram открыл статистику для каналов и возможность сортировать чаты по папкам

Telegram открыл статистику для каналов и возможность сортировать чаты по папкам

В мессенджере Telegram появились новые важные обновления: теперь чаты в нем можно сортировать по отдельным папкам, а также видеть статистику посещаемости каналов.

Об этом сообщает пресс-служба мессенджера в своем блоге.

Указано, что теперь можно будет сортировать рабочие чаты, диалоги с друзьями и развлекательные каналы. Всего можно создать 10 папок и поместить в каждую неограниченное количество чатов и каналов.

“Многие наши пользователи используют Telegram для своей работы и учебы, тем более в последние недели. Чтобы убедиться, что все чаты справляются с увеличенной нагрузкой, и вы не пропускаете важные сообщения, мы представляем папки с чатами”, — говорится в сообщении.

Также для удобного поиска в мессенджере появилась боковая панель с папками и значки.

Кроме того, в Telegram появилась подробная статистика для каналов, у которых более 1000 подписчиков.

А еще — в мессенджере добавили анимированные эмодзи и стикеры на тему коронавируса.

По материалам Дело
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