В правительстве рассказали, как будут бороться с кризисом в промышленности

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко назвал два направления, которые правительство будет развивать для того, чтобы стимулировать украинскую промышленность.

О них Петрашко сообщил в эфире программы «Свобода слова».

Так, по словам министра, правительство может стимулировать промышленное производство путем осуществления государственного заказа на промышленную продукцию.

«Первоочередно мы уже работаем над тем, каким образом приобщить государственный ресурс, который сейчас идет через государственные закупки, а это 640 млрд грн, через распределение бюджета, для того, чтобы стимулировать производство в Украине, давая заказы украинским или иностранным компаниям, которые имеют производство или значительную локализацию производства в Украине», — заявил Петрашко.

Второе направление противодействия кризису в промышленности — дешевые кредитные ресурсы. По словам Петрашко, именно из-за отсутствия доступа к дешевым кредитам украинские промышленники проигрывают в борьбе со своими европейскими конкурентами.

«Кризис нашей промышленности начался достаточно давно, из-за того, что украинские предприятия были лишены доступа к адекватным кредитным условиям, что существенно ухудшило их конкурентные условия с их контрагентами в странах ЕС или США», — отметил министр.

По его словам, правительство планирует развивать программы дешевого кредитования промышленности, а также сотрудничать с Нацбанком для того, чтобы обеспечить промышленность доступом к дешевым деньгам.