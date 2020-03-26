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АТБ заявила, что производители пытаются повысить цены на куриное яйцо на 47%

АТБ заявила, что производители пытаются повысить цены на куриное яйцо на 47%

Поставщики и производители куриного яйца предлагают торговой сети АТБ закупать эту продукцию с 1 апреля по ценам, которые превышают нынешний уровень на 47%.

Об этом сообщила компания “АТБ-Маркет”.

“По состоянию на 27 марта 2020 г. все производители куриного яйца в Украине заявляют о повышении цен с 01 апреля 2020 г. до +47% от текущих закупочных цен. Компания АТБ ведет переговоры с производителями о недопущении такого повышения. На текущий момент розничная цена в АТБ на яйца куриные остается без изменений”, — сообщается на сайте сети АТБ, которая обнародовала письма таких поставщиков как ООО “АВИС-Украина”, ООО “Интер-Запорожье”, ООО “Имперово Фудз”.

Генеральный директор АТБ Борис Марков сообщал, что производители яиц предупредили сеть о плановом повышении цен. Тогда же руководитель сети сообщил, что компания начинает регулярное обнародование ценовых предложений поставщиков, чтобы покупатели могли понять, из-за чего на самом деле повышаются цены на продукты питания в розничных сетях.

АТБ наряду с другими представителями сетевого ритейла как NOVUS, Ашан, METRO Cash&CarryUkraine, Сільпо, BILLA, VARUS, ЕКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт подвергалась обвинениям в необоснованном повышении цен.

Ранее сеть АТБ обнародовала данные об отпускных ценах на овощи борщового набора. Как следует из материалов о динамике закупочных цен, наиболее ошеломляющий рост цен на капусту, лук и морковь.

Справка Finance.ua:

  • Сеть АТБ ввела “пенсионный” час: отдельное время с 9 до 10 утра для посещения магазинов пенсионерами и пожилыми людьми.
По материалам УНН
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