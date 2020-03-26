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Из-за коронавируса рост экономики Китая может прекратиться - Всемирный банк

Из-за коронавируса рост экономики Китая может прекратиться - Всемирный банк

Негативные последствия пандемии коронавируса могут привести к тому, что экономический рост Китая прекратится. Это, в свою очередь, может стать причиной обнищания 11 миллионов людей людей в Восточной Азии.

Об этом в понедельник заявили во Всемирном банке, передает AFP.

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“Пандемия вызывает беспрецедентный глобальный шок, который может увеличить бедность в регионе”, – подчеркнула главный экономист Всемирного банка по регионам Восточной Азии и Тихого океана Аадития Маттуо.

По данным Всемирного банка, даже при самом лучшем сценарии в регионе будет наблюдаться резкое падение темпов роста, когда темпы роста Китая замедлятся с 6,1% в 2019 году до 2,3%.

Отмечается, что 2 месяца назад экономисты Всемирного банка прогнозировали, что экономика Китая в этом году вырастет на 5,9%, что было бы худшим показателем с 1990 года.

“Пандемия сильно влияет на экономику региона, но глубина и продолжительность шока необычно неопределенные”, – говорится в сообщении.

При более негативных прогнозах, из-за падения экономики 11 млн человек в регионе могут оказаться у черты бедности.

Во Всемирном банке подчеркнули, что 17 стран региона являются ключевыми для глобальных цепочек и составляют 70 процентов мировой торговли, “все они пострадали” и сейчас у них самое высокое в мире количество случаев COVID-19.

Всемирный банк призвал к решительным действиям, в частности, к мерам по уменьшению шока для домохозяйств и решению вопроса потерянных зарплат.

По материалам Економічна Правда
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