Из-за коронавируса рост экономики Китая может прекратиться - Всемирный банк

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Негативные последствия пандемии коронавируса могут привести к тому, что экономический рост Китая прекратится. Это, в свою очередь, может стать причиной обнищания 11 миллионов людей людей в Восточной Азии.
Об этом в понедельник заявили во Всемирном банке, передает AFP.
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“Пандемия вызывает беспрецедентный глобальный шок, который может увеличить бедность в регионе”, – подчеркнула главный экономист Всемирного банка по регионам Восточной Азии и Тихого океана Аадития Маттуо.
По данным Всемирного банка, даже при самом лучшем сценарии в регионе будет наблюдаться резкое падение темпов роста, когда темпы роста Китая замедлятся с 6,1% в 2019 году до 2,3%.
Отмечается, что 2 месяца назад экономисты Всемирного банка прогнозировали, что экономика Китая в этом году вырастет на 5,9%, что было бы худшим показателем с 1990 года.
“Пандемия сильно влияет на экономику региона, но глубина и продолжительность шока необычно неопределенные”, – говорится в сообщении.
При более негативных прогнозах, из-за падения экономики 11 млн человек в регионе могут оказаться у черты бедности.
Во Всемирном банке подчеркнули, что 17 стран региона являются ключевыми для глобальных цепочек и составляют 70 процентов мировой торговли, “все они пострадали” и сейчас у них самое высокое в мире количество случаев COVID-19.
Всемирный банк призвал к решительным действиям, в частности, к мерам по уменьшению шока для домохозяйств и решению вопроса потерянных зарплат.
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