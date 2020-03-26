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Ощадбанк продлит действие платежных карт до 1 июля

Ощадбанк продлит действие платежных карт до 1 июля

Все карты Ощадбанка, срок действия которых истекает во время карантина, будут активны до 1 июля 2020 года и не будут блокироваться банком.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Наша команда активно работает над тем, чтобы в условиях карантина клиенты имели бесперебойное обслуживание. Мы продлили действие карт, которое заканчивается во время карантина. Итак, пенсионеры, как и другие клиенты, могут не спешить за новой картой в банкомат для снятия денег, а спокойно из дому заказывать продукты онлайн и производить другие платежи», – отметил Андрей Пышный, председатель правления Ощадбанка.

Для минимизации контактов с наличными Ощадбанк рекомендует оплачивать покупки в торговой сети картами и электронными кошельками. При расчетах на сумму до 1000 грн картой Visa и до 500 грн картой Mastercard вводить PIN-код не требуется.

Справка Finance.ua:

  • Как ранее отмечала пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины, банки могут продлевать срок действия платежных карт, если он истекает во время карантина.
  • ПриватБанк продлит действие карт для выплат, если окончание срока действия карты приходится на период карантина.

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По материалам Finance.UA
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