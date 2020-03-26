Ощадбанк продлит действие платежных карт до 1 июля

Все карты Ощадбанка, срок действия которых истекает во время карантина, будут активны до 1 июля 2020 года и не будут блокироваться банком.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Наша команда активно работает над тем, чтобы в условиях карантина клиенты имели бесперебойное обслуживание. Мы продлили действие карт, которое заканчивается во время карантина. Итак, пенсионеры, как и другие клиенты, могут не спешить за новой картой в банкомат для снятия денег, а спокойно из дому заказывать продукты онлайн и производить другие платежи», – отметил Андрей Пышный, председатель правления Ощадбанка.

Для минимизации контактов с наличными Ощадбанк рекомендует оплачивать покупки в торговой сети картами и электронными кошельками. При расчетах на сумму до 1000 грн картой Visa и до 500 грн картой Mastercard вводить PIN-код не требуется.

Справка Finance.ua:

Как ранее отмечала пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины, банки могут продлевать срок действия платежных карт, если он истекает во время карантина.

ПриватБанк продлит действие карт для выплат, если окончание срока действия карты приходится на период карантина.

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