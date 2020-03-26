0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 253 0

За незаконное повышение цен будут штрафовать

За незаконное повышение цен будут штрафовать

ВР приняла в целом законопроект № 3275 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019).

За это решение проголосовали 312 депутатов.

Читайте также: Как изменятся цены на продукты после продления карантина

Вводится административный штраф за нарушение порядка формирования, установления и применения цен и тарифов, а также скидок, наценок, доплат к ним во время карантина или товаров, имеющих существенную социальную значимость, согласно перечню Кабинета Министров, если цена превысила в 1,2 раза уровень цены, которое определило правительство.

Штрафы:

  • от 200 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (3,4-4,25 тыс. гривен),
  • для должностных лиц – от 250 до 300 необлагаемых минимумов (4,25-5,1 тыс. гривен).

Штраф за нарушение порядка не во время карантина – увеличивается с 5-10 необлагаемых минимумов (85-170 гривен) до 100 необлагаемых минимумов (1,7 тыс. гривен), для должностных лиц – с 10-15 необлагаемых минимумов (170-255 гривен) до 200 необлагаемых минимумов (3,4 тыс. гривен).

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.