За незаконное повышение цен будут штрафовать

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ВР приняла в целом законопроект № 3275 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019).
За это решение проголосовали 312 депутатов.
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Вводится административный штраф за нарушение порядка формирования, установления и применения цен и тарифов, а также скидок, наценок, доплат к ним во время карантина или товаров, имеющих существенную социальную значимость, согласно перечню Кабинета Министров, если цена превысила в 1,2 раза уровень цены, которое определило правительство.
Штрафы:
Штраф за нарушение порядка не во время карантина – увеличивается с 5-10 необлагаемых минимумов (85-170 гривен) до 100 необлагаемых минимумов (1,7 тыс. гривен), для должностных лиц – с 10-15 необлагаемых минимумов (170-255 гривен) до 200 необлагаемых минимумов (3,4 тыс. гривен).
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