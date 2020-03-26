За незаконное повышение цен будут штрафовать

ВР приняла в целом законопроект № 3275 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019).

За это решение проголосовали 312 депутатов.

Читайте также: Как изменятся цены на продукты после продления карантина

Вводится административный штраф за нарушение порядка формирования, установления и применения цен и тарифов, а также скидок, наценок, доплат к ним во время карантина или товаров, имеющих существенную социальную значимость, согласно перечню Кабинета Министров, если цена превысила в 1,2 раза уровень цены, которое определило правительство.

Штрафы:

от 200 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (3,4-4,25 тыс. гривен),

для должностных лиц – от 250 до 300 необлагаемых минимумов (4,25-5,1 тыс. гривен).

Штраф за нарушение порядка не во время карантина – увеличивается с 5-10 необлагаемых минимумов (85-170 гривен) до 100 необлагаемых минимумов (1,7 тыс. гривен), для должностных лиц – с 10-15 необлагаемых минимумов (170-255 гривен) до 200 необлагаемых минимумов (3,4 тыс. гривен).