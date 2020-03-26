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Как изменятся цены на продукты после продления карантина

Как изменятся цены на продукты после продления карантина

Цены на продукты в Украине уже постепенно начали расти. Но как они изменятся после того, как карантин продлят?

Об этом рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

“В борьбе с коронавирусом власть одновременно сделала две вещи: ввела карантин, закрыв вещевые и продуктовые рынки, промтоварные магазины и так далее, и прекратила всякое транспортное сообщение в стране, – говорит Олег Пендзин. – Для предотвращения распространения эпидемии это хорошо, для экономики – плохо. Частные предприниматели остались без заработка. Много наемных работников, якобы работающие удаленно, по факту пребывают в оплачиваемых и неоплачиваемых отпусках. На несколько месяцев у них хватит продуктов и сбережений. А дальше, если карантин продолжится, начнется элементарный голод. Власть вряд ли рискнет вводить продуктовые карточки, это крайне непопулярная мера. Значит, им придется создавать какие-то центры раздачи продуктов нуждающимся или выплачивать всем подряд денежную помощь. И не тысячу гривен, как обещают пенсионерам, а гораздо больше. Возвращаются трудовые мигранты с полными карманами заработанных долларов. Они будут способствовать росту цен на продукты. Основная масса населения окажется в очень тяжелом положении”.

Эксперт также отметил, что в апреле начнется сезон массовой посадки картофеля. А доехать из городов до фазенд смогут немногие, ведь транспортное сообщение между регионами остановлено: не ходят ни автобусы, ни электрички. Как власти станут решать эту аграрную проблему – тоже пока неясно. Но решать ее надо, иначе осенью могут возникнуть сложности похуже коронавируса.

По материалам Газета по-Украински
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