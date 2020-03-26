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Нефтеперерабатывающие заводы во всем мире начали прекращать работу

Нефтеперерабатывающие заводы во всем мире начали прекращать работу

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) во всем мире начали приостанавливать производство или снижать объемы переработки, поскольку спрос на топливо оказался под серьезным давлением из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает OilExp.

По оценкам, мировой спрос на топливо сократится в следующем квартале на 15-20%, главным образом из-за приостановки большинства авиаперевозок по всему миру в связи с распространением коронавируса. Резкое снижение спроса на нефтепродукты неизбежно нанесет серьезный удар по работе НПЗ.

В пятницу было объявлено о первых остановках нефтеперерабатывающих заводов в Индии и ряде европейских стран. Итальянская API временно остановит работу на своем нефтеперерабатывающем заводе в Анконе, мощность которого составляет 85 000 баррелей в сутки. В Индии крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Indian Oil Corp и Mangalore Refinery and Petrochemicals также объявили форс-мажорные обстоятельства, пишет издание.

Между тем ряд других НПЗ принимает необходимые меры для сокращения объемов переработки. Ранее стало известно, что американская ExxonMobil сокращает производство на своем заводе в Батон-Руже в США. Некоторые НПЗ в Великобритании и Германии также сократили объемы производства, французская дочерняя компания ExxonMobil планирует адаптировать производство к падающему спросу.

Снижение потребности в нефтепродуктах идет наряду с падением спроса на само сырье. По мнению главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля, мировой спрос на нефть из-за коронавируса может упасть на 20 млн баррелей в день, а хранилища нефти скоро могут быть заполнены.

По материалам Mind
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