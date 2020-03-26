Нефтеперерабатывающие заводы во всем мире начали прекращать работу

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) во всем мире начали приостанавливать производство или снижать объемы переработки, поскольку спрос на топливо оказался под серьезным давлением из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает OilExp.

По оценкам, мировой спрос на топливо сократится в следующем квартале на 15-20%, главным образом из-за приостановки большинства авиаперевозок по всему миру в связи с распространением коронавируса. Резкое снижение спроса на нефтепродукты неизбежно нанесет серьезный удар по работе НПЗ.

В пятницу было объявлено о первых остановках нефтеперерабатывающих заводов в Индии и ряде европейских стран. Итальянская API временно остановит работу на своем нефтеперерабатывающем заводе в Анконе, мощность которого составляет 85 000 баррелей в сутки. В Индии крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Indian Oil Corp и Mangalore Refinery and Petrochemicals также объявили форс-мажорные обстоятельства, пишет издание.

Между тем ряд других НПЗ принимает необходимые меры для сокращения объемов переработки. Ранее стало известно, что американская ExxonMobil сокращает производство на своем заводе в Батон-Руже в США. Некоторые НПЗ в Великобритании и Германии также сократили объемы производства, французская дочерняя компания ExxonMobil планирует адаптировать производство к падающему спросу.

Снижение потребности в нефтепродуктах идет наряду с падением спроса на само сырье. По мнению главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля, мировой спрос на нефть из-за коронавируса может упасть на 20 млн баррелей в день, а хранилища нефти скоро могут быть заполнены.