Более 98% промышленных предприятий Китая возобновили нормальный цикл работы

Нормальный производственный цикл восстановлен на 98,6% базовых промышленных предприятиях Китая в результате того, что распространение коронавируса в стране поставлено под контроль.

Об этом заявил журналистам заместитель министра промышленности и информационных технологий КНР Син Гобин.

Он отметил, что почти 90% рабочих и служащих этих предприятий уже вернулись на рабочие места. Одновременно на 76% возобновилась работа предприятий малого и среднего бизнеса, растут темпы работы на строительных объектах, заявил чиновник.

Вместе с тем Гобин подчеркнул, что пандемия коронавируса негативно повлияет на внешнюю торговлю Китая.

«Расширение распространения инфекции в глобальном масштабе неизбежно отразится на производственной цепочке, цепочке поставок и внешней торговле Китая», — сказал он 30 марта.

Чиновник отметил, что в январе-феврале текущего года объем китайской внешней торговли сократился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе экспорт — на 15,9%.

В связи с дальнейшим распространением пандемии коронавируса «ситуация с импортом и экспортом в нашей стране может еще больше ухудшиться», констатировал замминистра, добавив, что в связи с этим «необходимо внимательно следить за развитием ситуации и быть готовыми к быстрому реагированию».

Справка Finance.ua:

29 марта в Китае официально заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране.