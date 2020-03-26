Более 98% промышленных предприятий Китая возобновили нормальный цикл работы

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Нормальный производственный цикл восстановлен на 98,6% базовых промышленных предприятиях Китая в результате того, что распространение коронавируса в стране поставлено под контроль.
Об этом заявил журналистам заместитель министра промышленности и информационных технологий КНР Син Гобин.
Он отметил, что почти 90% рабочих и служащих этих предприятий уже вернулись на рабочие места. Одновременно на 76% возобновилась работа предприятий малого и среднего бизнеса, растут темпы работы на строительных объектах, заявил чиновник.
Вместе с тем Гобин подчеркнул, что пандемия коронавируса негативно повлияет на внешнюю торговлю Китая.
«Расширение распространения инфекции в глобальном масштабе неизбежно отразится на производственной цепочке, цепочке поставок и внешней торговле Китая», — сказал он 30 марта.
Чиновник отметил, что в январе-феврале текущего года объем китайской внешней торговли сократился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе экспорт — на 15,9%.
В связи с дальнейшим распространением пандемии коронавируса «ситуация с импортом и экспортом в нашей стране может еще больше ухудшиться», констатировал замминистра, добавив, что в связи с этим «необходимо внимательно следить за развитием ситуации и быть готовыми к быстрому реагированию».
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