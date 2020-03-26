Нардепы предлагают увеличить лимиты для ФЛП

Народные депутаты предлагают увеличить лимиты доходов для физических лиц-предпринимателей первой и второй групп.

Об этом говорится в тексте законопроекта “О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)”.

Что предлагают:

Для ФЛП первой группы максимальный размер годового дохода предлагается увеличить с 300 тысяч гривен до 1 миллиона гривен.

Для ФЛП второй группы нардепы хотят увеличить лимит с 1,5 млн гривен до 5 млн гривен.

16 января народные депутаты Верховной Рады проголосовали за поправку к законопроекту №1210 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве» по повышению лимитов для ФЛП.

ВР 17 марта ввела временные налоговые послабления на период карантина. Среди них – отмена уплаты ЕСВ на март и апрель 2020 года для ФЛП и самозанятых лиц.

Справка Finance.ua:

Основные изменения для налогоплательщиков во время карантина:

на март и апрель освобождены от уплаты ЕСВ физические лица-предприниматели на всех системах налогообложения, самозанятые лица, а также члены фермерских хозяйств;

на период карантина будет засчитываться страховой стаж из расчета минимальной суммы ЕСВ даже без его уплаты;

программные регистраторы расчетных операций ( РРО ) будут введены в действие с 1 августа;

срок подачи деклараций доходов физических лиц сдвинут с 1 мая на 1 июля.

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