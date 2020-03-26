Кабмин спрогнозировал последствия коронавируса в Украине: економика упадет на 3,9%

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Кабмин пересмотрел предположения и прогноз экономического и социального развития Украины на 2020 год с учетом текущих мировых тенденций и возникновения пандемии COVID-19, ухудшив прогноз ВВП Украины на этот год.
Об этом сообщила пресс-служба правительства.
ВПП. Теперь ожидается падение на 3,9% вместо роста на 3,7%.
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Уровень безработицы в Украине в 2020 году составит 9,4% против ранее прогнозируемого 8,1%, а падение реальной заработной платы составит 0,3%.
«В то же время, уже со второй половины года ожидается восстановление экономического роста и его ускорение в последующие годы. Среди причин – высокий спрос в мире на продукцию отечественного АПК, значительно устойчивее банковская система по сравнению с предыдущими кризисными эпизодами, снижение цен на импортируемые энергетические товары, продолжение структурных реформ в сотрудничестве с международными партнерами», – говорится в сообщении.
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