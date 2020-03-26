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Кабмин спрогнозировал последствия коронавируса в Украине: економика упадет на 3,9%

Кабмин спрогнозировал последствия коронавируса в Украине: економика упадет на 3,9%

Кабмин пересмотрел предположения и прогноз экономического и социального развития Украины на 2020 год с учетом текущих мировых тенденций и возникновения пандемии COVID-19, ухудшив прогноз ВВП Украины на этот год.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

ВПП. Теперь ожидается падение на 3,9% вместо роста на 3,7%.

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Уровень безработицы в Украине в 2020 году составит 9,4% против ранее прогнозируемого 8,1%, а падение реальной заработной платы составит 0,3%.

«В то же время, уже со второй половины года ожидается восстановление экономического роста и его ускорение в последующие годы. Среди причин – высокий спрос в мире на продукцию отечественного АПК, значительно устойчивее банковская система по сравнению с предыдущими кризисными эпизодами, снижение цен на импортируемые энергетические товары, продолжение структурных реформ в сотрудничестве с международными партнерами», – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,2% с 3,4% в 2018 году, или максимального показателя за последние 7 лет.
  • Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозируют падение мировой экономики из-за пандемии коронавируса и вызванного этим мирового кризиса. В США предсказывают, что кризис от коронавируса может превзойти кризис 2008 года.
  • Инвестиционная компания Dragon Capital прогнозирует, что в зависимости от продолжительности карантина в рамках противодействия коронавирусу валовой внутренний продукт Украины по итогам 2020 года уменьшится в пределах 4-9%.
По материалам Finance.UA
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