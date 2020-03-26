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Эксперты показали, сколько стоит месяц карантина в развитых экономиках

Эксперты показали, сколько стоит месяц карантина в развитых экономиках

Организация экономического сотрудничества и развития выяснила, что каждый месяц карантина в развитых экономиках будет отнимать два процентных пункта роста ВВП.

Такие расчеты привели в материалах, подготовленных организацией виртуального саммита G20.

По оценкам организации, сдерживающие меры непосредственно повлияют на сектора экономики, составляющие до одной трети ВВП. Например, туристический бизнес из-за карантина может сократиться на 70%.

Там считают, что избежать рецессии во многих странах не удастся, однако при этом все равно пандемию сдерживать необходимо.

“Сегодняшние высокие расходы на меры здравоохранения необходимы, чтобы избежать гораздо более трагических последствий и еще худшего влияния на нашу экономику завтра. Миллионы смертей и разрушенные системы здравоохранения уничтожат нас в финансовом отношении и общество, поэтому замедление этой эпидемии и сохранение человеческих жизней должно стать главной задачей правительств”, – заявил генсек ОЭСР Хосе Анхель Гурриа.

По материалам Корреспондент.net
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