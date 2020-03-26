Минздрав анонсирует заказ лекарств онлайн

В Минздраве заявили, что областные госадминистрации запускают заказ лекарств онлайн, и призвали граждан без лишней необходимости не выходить из дома.

Об этом сообщили на канале Министерства здравоохранения в Telegram.

Вместе с тем о механизме покупок пока не сообщается. Минздрав призвал органы местной власти посодействовать разработке алгоритмов, которые бы обеспечили эффективное функционирование сервисов в их регионах.

“Показателен опыт Днепропетровской ОГА, которая подписала меморандум о партнерстве с сервисом поиска и доставки лекарств”, – добавили в Минздраве.

Также украинцам порекомендовали пользоваться онлайн-услугами для покупки товаров первой необходимости или оплаты коммунальных услуг.