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Минздрав анонсирует заказ лекарств онлайн

Минздрав анонсирует заказ лекарств онлайн

В Минздраве заявили, что областные госадминистрации запускают заказ лекарств онлайн, и призвали граждан без лишней необходимости не выходить из дома.

Об этом сообщили на канале Министерства здравоохранения в Telegram.

Вместе с тем о механизме покупок пока не сообщается. Минздрав призвал органы местной власти посодействовать разработке алгоритмов, которые бы обеспечили эффективное функционирование сервисов в их регионах.

“Показателен опыт Днепропетровской ОГА, которая подписала меморандум о партнерстве с сервисом поиска и доставки лекарств”, – добавили в Минздраве.

Также украинцам порекомендовали пользоваться онлайн-услугами для покупки товаров первой необходимости или оплаты коммунальных услуг.

По материалам Корреспондент.net
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