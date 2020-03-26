Крупнейшие финансовые центры в мире (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Китайский мегаполис Шанхай впервые занял четвертое место в списке крупнейших финансовых центров в мире. Об этом говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., которая раз в полгода рассчитывает индикатор Global Financial Centres Index (GFCI).
При этом отмечается, что Шанхай входит в первую пятерку в рейтинге в четвертый раз подряд, начиная с сентября 2018 года.
Первое место сохранил за собой Нью-Йорк, который еще больше увеличил свой отрыв от Лондона – с 17 до 27 пунктов. Между тем оба города ухудшили оценки по сравнению с предыдущим рейтингом: сейчас у Нью-Йорка 769 пунктов против 790 пунктов, у Лондона – 742 пункта против 773 пунктов.
Тройку лидеров замыкает Токио, который переместился на три строчки вверх. На пятом месте расположился Сингапур, тогда как Гонконг упал с третьего на шестое место.
В первую десятку также входят Пекин, Сан-Франциско, Женева и Лос-Анджелес. При этом Женева резко улучшила свои позиции за прошедшие полгода, переместившись на девятое место с 26-го.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Население не спешит снимать депозитыВчера, 09:10 - 22985 13
За неосвещенные номерные знаки предусматривается штрафВчера, 20:34 - 1371 8
В Украине подорожали продукты питания: какие и на сколькоВчера, 07:03 - 2193 3
МВФ и Всемирный банк призывают G20 отложить взыскание долгов с беднейших стран26.03.2020, 21:36 - 740 2
В Британии будут сажать тех, кто умышленно заражает коронавирусом работников экстренных служб7 ч. назад - 227 1
Население не спешит снимать депозитыВчера, 09:10 - 22985 13
Как получить наследство во время карантинаВчера, 12:05 - 3883
В Нафтогазе объяснили снижение цены на газ для населенияВчера, 17:17 - 3544
Кто освобождается от начисления и уплаты платы за землюВчера, 16:10 - 1850
Как изменятся цены на продукты после продления карантинаВчера, 13:23 - 1718 1
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 3243 4
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 14334 6
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 770
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 7261 4
😷 В Оксфорде создали тест, который может определить коронавирус за 30 минут19.03.2020, 16:10 - 3095 1