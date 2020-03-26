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Крупнейшие финансовые центры в мире (инфографика)

Крупнейшие финансовые центры в мире (инфографика)

Китайский мегаполис Шанхай впервые занял четвертое место в списке крупнейших финансовых центров в мире. Об этом говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., которая раз в полгода рассчитывает индикатор Global Financial Centres Index (GFCI).

При этом отмечается, что Шанхай входит в первую пятерку в рейтинге в четвертый раз подряд, начиная с сентября 2018 года.

Первое место сохранил за собой Нью-Йорк, который еще больше увеличил свой отрыв от Лондона – с 17 до 27 пунктов. Между тем оба города ухудшили оценки по сравнению с предыдущим рейтингом: сейчас у Нью-Йорка 769 пунктов против 790 пунктов, у Лондона – 742 пункта против 773 пунктов.

Тройку лидеров замыкает Токио, который переместился на три строчки вверх. На пятом месте расположился Сингапур, тогда как Гонконг упал с третьего на шестое место.

В первую десятку также входят Пекин, Сан-Франциско, Женева и Лос-Анджелес. При этом Женева резко улучшила свои позиции за прошедшие полгода, переместившись на девятое место с 26-го.

По материалам Корреспондент.net
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