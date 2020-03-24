Количество безработных в Украине в период карантина увеличилось до 2,2 млн человек

Количество безработных в Украине в период карантина фактически увеличилось на 0,5-0,7 млн. человек до 2,0-2,2 млн. человек.

Такую оценку озвучил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

«По оценкам официальной статистики, в Украине около 3,5 млн. человек работают в теневом секторе. Из них в «карантинных» отраслях задействованы около 1 млн. человек. Официально в этих отраслях работают ещё около 2,9 млн. человек. Таким образом, всего из-за карантина вынужденно не работают около 4 млн. человек. По нашим оценкам, около 500-700 тысяч неофициально занятых с закрытием бизнесов на карантин сегодня, фактически, не имеют работы. Если добавить почти 1,5 млн. безработных, то получаем количество незанятых на уровне 2,0-2,2 млн. человек», – сказал президент Торгово-промышленной палаты Украины.

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Геннадий Чижиков отметил, что одним из приоритетов должно быть сохранение рабочих мест и бизнеса предпринимателей. В среднем, сохранение одного рабочего места в 5 раз дешевле, чем создать новое.

«В нынешней ситуации создание новых рабочих мест – очень дорогое удовольствие. Поэтому важно помогать предпринимателям, малому бизнесу, чтобы они выдержали это испытание», – сказал президент ТПП Украины.

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Предприниматели психологически настроились прекратить работу до 3 апреля. В связи с продлением чрезвычайной ситуации до 24 апреля сейчас многие из предпринимателей задают вопрос: как сейчас зарабатывать деньги в условиях карантина. У большинства из них запас прочности до средины-конца апреля. У среднего и крупного бизнеса запас больше – 2-3 месяца. Это оптимистичные прогнозы.

Справка Finance.ua:

Бизнес, который может работать в условиях предотвращения распространения коронавируса в Украине:

Торговля продуктами, топливом, средствами гигиены, лекарствами, ветпрепаратами, кормами, агрохимикатами, семенами.

Банковские и страховые учреждения, мед- и ветеринарная практика, АЗС , СТО , заведения по ремонту техники и бытовых изделий, все виды почты.

Общественное питание только для адресной доставки.

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