Ученые впервые омолодили клетки человека

Американские ученые Стэнфордского университета впервые в истории смогли остановить старение человеческих клеток. Материал усваивал питательные вещества и избавлялся от клеточного мусора, об этом говорится на сайте учебного заведения.

Специально запущенный специалистами механизм определенное время позволял синтезировать отдельные белки. В результате клетка начала производить особые белки, которые играют важную роль при развитии эмбриона.

Ученым удалось задуманное – клеточный мусор с ДНК был удален, но при этом опытный материал не трансформировался в плюрипотентную стволовую клетку.

В результате эксперимента было обнаружено, что некоторые факторы старения, характерные клеточному организму, начали откатываться назад.

Отмечается, что по одному из признаков обработанные клетки были на 1,5-3,5 года моложе своих ровесников.

Эксперты утверждают, что их эксперимент имеет большое значение для изучения процесса старения.

Ранее сообщалось, что раскрыт секрет сохранения молодости. Найденный процесс естественным путем обновляет клетки организма, но слабеет с возрастом.