Украина поднялась в рейтинге экономической свободы на 13 позиций

По итогам 2019 года Украина поднялась на 13 позиций в рейтинге экономической свободы и заняла 134 место из 180.

Об этом свидетельствуют данные Индекса экономической свободы, который составила Heritage Foundation.

Украина входит в категорию стран “Преимущественно несвободные” и занимает последнее 45 место в европейском регионе.

Общий балл Украины – 54,9 – значительно ниже средних региональных и мировых показателей.

Соседи Украины в рейтинге – Бенин (133 место) и Пакистан (135 место).

Украина самые низкие баллы получила по показателям финансовая и инвестиционная свобода (30 и 35 баллов из 100 соответственно), самые высокие – в показателях “фискальное здоровье” (83,9) и налоговое бремя.

Нормативная база Украины теоретически защищает имущественные интересы, но обеспечение права собственности судебной системой не надежное.

Судебная власть склонна к политическому давлению и коррупции. Коррупция остается серьезной проблемой – сейчас мало политической воли для борьбы с ней, несмотря на сильное давление со стороны гражданского общества”, – говорится в сообщении.