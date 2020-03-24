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Украина поднялась в рейтинге экономической свободы на 13 позиций

Украина поднялась в рейтинге экономической свободы на 13 позиций

По итогам 2019 года Украина поднялась на 13 позиций в рейтинге экономической свободы и заняла 134 место из 180.

Об этом свидетельствуют данные Индекса экономической свободы, который составила Heritage Foundation.

Украина входит в категорию стран “Преимущественно несвободные” и занимает последнее 45 место в европейском регионе.

Общий балл Украины – 54,9 – значительно ниже средних региональных и мировых показателей.

Соседи Украины в рейтинге – Бенин (133 место) и Пакистан (135 место).

Украина самые низкие баллы получила по показателям финансовая и инвестиционная свобода (30 и 35 баллов из 100 соответственно), самые высокие – в показателях “фискальное здоровье” (83,9) и налоговое бремя.

Нормативная база Украины теоретически защищает имущественные интересы, но обеспечение права собственности судебной системой не надежное.

Судебная власть склонна к политическому давлению и коррупции. Коррупция остается серьезной проблемой – сейчас мало политической воли для борьбы с ней, несмотря на сильное давление со стороны гражданского общества”, – говорится в сообщении.

Что тормозит. Также среди факторов, которые тормозят прогресс Украины в рейтинге, назвали, в частности, устаревший Трудовой кодекс и большое количество неработающих кредитов.

Позитивные начинания – возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение и земельная реформа.

Кто возглавляет рейтинг:

  • Сингапур, также в топ-5 – Гонконг, Новая Зеландия, Австралия, Швейцария и Ирландия.
  • Польша в рейтинге на 46 месте, РФ – на 94, Молдова – на 87, Беларусь – на 88.
По материалам Економічна Правда
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