Seat больше не будет выпускать минивэны

Seat заканчивает выпускать минивэны и снимает с конвейера свою единственную модель в этом сегменте авторынка — Seat Alhambra. Его аналог VW Sharan прекратят выпускать немного позже, в конце текущего года.

Первое поколение Seat Alhambra появилось в 1995 году. Эту модель делают на заводе VW Group в Португалии. Там же, кстати, организовано серийное производство Volkswagen Sharan. Эти два минивэна очень близкие «родственники».

Из-за «наступления» кроссоверов, в том числе и семиместных, продажи минивэнов падают. Именно поэтому боссы компании Seat решили отказаться от минивэнов, и в частности от Alhambra. При этом испанцы сами переходят на кроссоверы. Достаточно вспомнить Sea Tarraco.

«Согласно нашей стратегии, мы будем убирать из модельной линейки старые автомобили, и заменять их новыми, более экологичными. Среди таких новинок – гибридный Seat Leon и гибридный кроссовер CUPRA Formentor», — говорится в заявлении Seat.

Таким образом, в ближайшие годы вряд ли компания Seat будет выпускать минивэны. Volkswagen тоже уже ищет новые типы кузова, чтобы они были покупателям более интересны, чем MPV.