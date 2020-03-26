НБУ увеличит перечисление прибыли в госбюджет

Национальный банк Украины (НБУ) планирует перечислить 42,7 млрд грн прибыли в государственный бюджет в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечали в пресс-службе, эта сумма на 2 млрд грн больше, чем предусматривает закон Украины “О государственном бюджете Украины на 2020 год”.

Консолидированную финансовую отчетность Национального банка Украины за 2019 год уже подтвердил независимый внешний аудитор – компания ООО “Эрнст энд Янг Аудиторские услуги”. Сейчас консолидированная финансовая отчетность НБУ за 2019 год передана Совету Национального банка на утверждение.

Совет Национального банка должен утвердить окончательные показатели. После этого финансовая отчетность Национального банка Украины за 2019 год будет обнародована на сайте Национального банка, а график перечисления прибыли в государственный бюджет на 2020 год будет согласован с Министерством финансов Украины, добавили в НБУ.