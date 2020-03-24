Коболев назвал свои главные задачи на следующие четыре года

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Председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев согласился продлить контракт на четыре года, поскольку хочет реализовать ряд задач.
Об этом Коболев рассказал в эфире канала “Украина 24”.
“Я не готов комментировать финансовые условия моего контракта. Могу прокомментировать, что мы с акционером договорились о тех стратегических задачах для Нафтогаза, которые собственно мы как группа давно предлагали в своей стратегии. Мне интересно реализовать эти цели”, – сказал Коболев.
К таким задачам он относит уменьшение энергетической зависимости Украины, увеличение резервов газа, которые могут быть добыты, а также подготовку компании к IPO (Initial Public Offering, первичному публичному размещению акций на бирже).
Как сообщалось, Кабинет министров продлил контракт председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрея Коболева на четыре года – с 23 марта 2020 г. до 22 марта 2024 г.
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