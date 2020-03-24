Киевсовет снизил арендную плату для бизнеса на 50%

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Депутаты Киевсовета одобрили решение о предоставлении 50-процентной льготы для малого и среднего бизнеса на уплату за аренду коммунального имущества на период ограничительных мероприятий в связи с вирусом COVID-19.
Об этом сообщается на сайте мэра Киева.
«Мы обещали и нашли механизм, как уменьшить финансовую нагрузку на малый и средний бизнес, работающий в столице. И который сегодня наиболее уязвим в такое сложное и для города, и для страны время. Пока неизвестно, когда завершатся ограничительные меры и предприниматели смогут вернуться к привычному ритму работы. И будут ли завершены ограничения после 24 апреля. Пока об этом рано говорить. Но мы сегодня сделали серьезный жест поддержки. Право на эти льготы малый и средний бизнес будет иметь уже с 11 марта”, – сказал Виталий Кличко.
В столице сегодня почти 900 тысяч кваратных метров нежилых помещений коммунального имущества сдаются в аренду. И большую часть арендует малый и средний бизнес – это около 6 тысяч субъектов предпринимательской деятельности.
Сколько будет действовать льгота:
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