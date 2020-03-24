0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 136 0

Киевсовет снизил арендную плату для бизнеса на 50%

Киевсовет снизил арендную плату для бизнеса на 50%

Депутаты Киевсовета одобрили решение о предоставлении 50-процентной льготы для малого и среднего бизнеса на уплату за аренду коммунального имущества на период ограничительных мероприятий в связи с вирусом COVID-19.

Об этом сообщается на сайте мэра Киева.

«Мы обещали и нашли механизм, как уменьшить финансовую нагрузку на малый и средний бизнес, работающий в столице. И который сегодня наиболее уязвим в такое сложное и для города, и для страны время. Пока неизвестно, когда завершатся ограничительные меры и предприниматели смогут вернуться к привычному ритму работы. И будут ли завершены ограничения после 24 апреля. Пока об этом рано говорить. Но мы сегодня сделали серьезный жест поддержки. Право на эти льготы малый и средний бизнес будет иметь уже с 11 марта”, – сказал Виталий Кличко.

В столице сегодня почти 900 тысяч кваратных метров нежилых помещений коммунального имущества сдаются в аренду. И большую часть арендует малый и средний бизнес – это около 6 тысяч субъектов предпринимательской деятельности.

Сколько будет действовать льгота:

  • до 31 июля;
  • в случае невозможности использования объекта – так же временно – до 31 июля поддержано освободить арендаторов муниципального имущества от оплаты по договорам аренды.

Справка Finance.ua:

  • В период карантина будут действовать новые законы по поддержке бизнеса, которые были приняты Верховной Радой 17 марта.
  • Кредитные каникулы – для тех украинцев и бизнеса, которые реально пострадали от остановки, временной остановки или частичной остановки бизнеса.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.