Киевсовет снизил арендную плату для бизнеса на 50%

Депутаты Киевсовета одобрили решение о предоставлении 50-процентной льготы для малого и среднего бизнеса на уплату за аренду коммунального имущества на период ограничительных мероприятий в связи с вирусом COVID-19.

Об этом сообщается на сайте мэра Киева.

«Мы обещали и нашли механизм, как уменьшить финансовую нагрузку на малый и средний бизнес, работающий в столице. И который сегодня наиболее уязвим в такое сложное и для города, и для страны время. Пока неизвестно, когда завершатся ограничительные меры и предприниматели смогут вернуться к привычному ритму работы. И будут ли завершены ограничения после 24 апреля. Пока об этом рано говорить. Но мы сегодня сделали серьезный жест поддержки. Право на эти льготы малый и средний бизнес будет иметь уже с 11 марта”, – сказал Виталий Кличко.

В столице сегодня почти 900 тысяч кваратных метров нежилых помещений коммунального имущества сдаются в аренду. И большую часть арендует малый и средний бизнес – это около 6 тысяч субъектов предпринимательской деятельности.

Сколько будет действовать льгота:

до 31 июля;

в случае невозможности использования объекта – так же временно – до 31 июля поддержано освободить арендаторов муниципального имущества от оплаты по договорам аренды.

Справка Finance.ua:

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