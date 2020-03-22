МВФ и Всемирный банк призывают G20 отложить взыскание долгов с беднейших стран

Всемирный банк и Международный валютный фонд призвали страны Большой двадцатки (G20) приостановить взыскание долгов с беднейших стран мира.

Об этом говорится в совместном заявлении организаций.

“Вспышка коронавируса, вероятно, может иметь серьезные экономические и социальные последствия для беднейших стран, где проживает четверть населения мира и две трети населения мира, живущих в условиях крайней бедности… Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) призывают приостановить взыскание долгов с таких стран согласно двусторонним кредитным соглашениям”, – отмечается в заявлении.

По мнению представителей организаций, это поможет решить неотложные проблемы ликвидности таких стран, вызванные вспышкой коронавируса. Также это даст время для оценки влияния кризиса и потребностей в финансировании для каждой страны.

Кроме того, Всемирный банк и МВФ призвали страны G20 определить перечень стран, у которых неблагоприятная долговая ситуация, и подать предложения по смягчению долговой нагрузки.

Всемирный банк и МВФ верят, что сейчас крайне важно обеспечить помощь развивающимся странам, и дать мощный сигнал финансовым рынкам.