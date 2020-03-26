Авиатрафик в Европе упал на 65% из-за коронавируса

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Авиационное сообщение в Европе снизилось на 65% на фоне отмены полетов и закрытия аэропортов из-за пандемии коронавируса.
Такие данные обнародовала международная организация Евроконтроль, работающая в сфере организации воздушного движения в Европейском регионе.
Недельный трафик упал на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с одним днем, 25 марта прошлого года, падение еще резче: 77%.
В прошлом году в ноябре Евроконтроль отслеживал около 27 000 рейсов в день по всей Европе. В январе, перед приходом пандемии в Европу, около 25 000 в день. В среду организация сообщила всего о 8 619 запланированных рейсах.
Показатель среды оказался хуже, чем во время прекращения многих рейсов в 2010 году из-за извержения вулкана в Исландии. Тогда за 8-дневный период было отменено 48% рейсов, что повлияло на около 10 миллионов пассажиров.
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