Авиатрафик в Европе упал на 65% из-за коронавируса

Авиационное сообщение в Европе снизилось на 65% на фоне отмены полетов и закрытия аэропортов из-за пандемии коронавируса.

Такие данные обнародовала международная организация Евроконтроль, работающая в сфере организации воздушного движения в Европейском регионе.

Недельный трафик упал на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с одним днем, 25 марта прошлого года, падение еще резче: 77%.

В прошлом году в ноябре Евроконтроль отслеживал около 27 000 рейсов в день по всей Европе. В январе, перед приходом пандемии в Европу, около 25 000 в день. В среду организация сообщила всего о 8 619 запланированных рейсах.

Показатель среды оказался хуже, чем во время прекращения многих рейсов в 2010 году из-за извержения вулкана в Исландии. Тогда за 8-дневный период было отменено 48% рейсов, что повлияло на около 10 миллионов пассажиров.