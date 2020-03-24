Рынок труда в условиях карантина: как найти удаленную работу (инфографика)

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Дистанционная занятость в условиях карантина стала для многих единственным доступным вариантом иметь заработок.
Эксперты hh.ua | grc рассказывают, что можно сделать в этой ситуации и какие варианты трудоустройства есть сейчас на рынке труда Украины.
Вакансии с дистанционным графиком:
Работодатели, которые в течение начала 2020 года размещали вакансии для поиска удаленных специалистов, довольно охотно рассматривали новичков. Собственно, на специалистов без опыта была рассчитана почти половина всех соответствующих предложений о работе.
Совместить работу и подработку:
“Какой бы вариант вы ни выбрали, совмещать две работы – это не всегда просто. Ведь нужно вдвое больше сил, энергии и времени, чтобы все успевать. Секрет успеха в грамотном планировании. Вам нужно будет совмещать как минимум два рабочих графика, следить за сроками и делать все вовремя. Вооружитесь электронными календарями или таск-менеджерами и начните фиксировать рабочие задачи и дедлайны и вести учет времени”, – отмечают эксперты.
“Выбирая новую профессию, помните, что она должна соответствовать вашим индивидуальным талантам и предпочтениям. Например, тем, кто смотреть в сторону Data Scientist, нужно аналитическое мышление, способность обрабатывать и структурировать большое количество данных. Если это не про вас, то стоит подумать о других профессиях. Так вам будет проще и изучить новый материал, и добиться успеха на выбранном поприще”, – прокомментировали эксперты hh.ua | grc.
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