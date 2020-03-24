Рынок труда в условиях карантина: как найти удаленную работу (инфографика)

Дистанционная занятость в условиях карантина стала для многих единственным доступным вариантом иметь заработок.

Эксперты hh.ua | grc рассказывают , что можно сделать в этой ситуации и какие варианты трудоустройства есть сейчас на рынке труда Украины.

Вакансии с дистанционным графиком:

на такие вакансии приходится всего 7-9% от общей базы вакансий;

20% – подобная вакансия рассчитана на специалистов сферы продаж. Продажи по телефону, телемаркетолог, менеджеры по работе с клиентами и специалисты по прямым продажам – в январе-марте 2020 г. проще найти удаленную работу было этим специалистам;

немного уступает по количеству вакансий IT-профсфера;

вакансии есть и для переводчиков. В спросе английский, немецкий, испанский языки и т.д.

Работодатели, которые в течение начала 2020 года размещали вакансии для поиска удаленных специалистов, довольно охотно рассматривали новичков. Собственно, на специалистов без опыта была рассчитана почти половина всех соответствующих предложений о работе.

Совместить работу и подработку:

можно попробовать монетизировать собственное хобби или найти работу с частичной занятостью;

есть работа для тех, кто увлекается фотографией или мастерски владеет письменным словом;

для тех, кто по образованию физик, астрофизик, астроном, биолог, геолог, географ и т.д. и никогда не работали по специальности, можно стать удаленным научным сотрудником – фактчекером.

“Какой бы вариант вы ни выбрали, совмещать две работы – это не всегда просто. Ведь нужно вдвое больше сил, энергии и времени, чтобы все успевать. Секрет успеха в грамотном планировании. Вам нужно будет совмещать как минимум два рабочих графика, следить за сроками и делать все вовремя. Вооружитесь электронными календарями или таск-менеджерами и начните фиксировать рабочие задачи и дедлайны и вести учет времени”, – отмечают эксперты.

“Выбирая новую профессию, помните, что она должна соответствовать вашим индивидуальным талантам и предпочтениям. Например, тем, кто смотреть в сторону Data Scientist, нужно аналитическое мышление, способность обрабатывать и структурировать большое количество данных. Если это не про вас, то стоит подумать о других профессиях. Так вам будет проще и изучить новый материал, и добиться успеха на выбранном поприще”, – прокомментировали эксперты hh.ua | grc.