Fitch ухудшило прогноз для украинских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз для банковского сектора Украины и стран СНГ из-за влияние коронавируса и падения цен на нефть.

«Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цен на нефть, негативно влияет на кредиты банков в России и на соседних рынках и может привести к негативным рейтинговым действиям», – говорится в сообщении агентства.

Fitch изменило прогноз по банковскому сектору на негативный для семи из восьми рынков, которые он охватывает в регионе – России, Украины, Казахстана, Армении, Азербайджана, Беларуси и Грузии. Перспективы банковского сектора для Узбекистана остаются стабильными.

В Fitch считают, что степень давления на банки будет зависеть от степени и продолжительности экономического спада, конкретных рисков для национальной экономики и внешних финансов (например, от снижения цен на нефть, доходов от туризма или денежных переводов), меры национальных властей и отдельных банков, бизнес-профили, риски и финансовые показатели которых идут на спад.

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Например, банки с рейтингом «B» обычно имеют более высокий допуск на обесценение финансовых показателей, чем банки в диапазонах «BB» и «BBB».

Fitch поддерживает опубликованные рейтинги 84 банков на восьми рынках. Из них 21 подкрепляется суверенной поддержкой, а 29 – поддержкой акционеров, и они в первую очередь чувствительны к изменениям в рейтингах поставщиков поддержки.

34 банка имеют рейтинг на основе автономных профилей, что отражено в их рейтингах жизнеспособности, и они более чувствительны к изменениям в их финансовых профилях и перспективе.

Fitch рассмотрит влияние изменений операционных условий на эти банки и возможные последствия для их рейтингов в ближайшие недели.