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НБУ возобновил поставки наличного доллара

НБУ возобновил поставки наличного доллара

Национальный банк Украины возобновил поставки наличного доллара в Украину.

Об этом на брифинге заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

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По его словам, в связи с коронавирусом значительно сократилось число авиарейсов в Украину, в том числе тех, которыми доставлялась наличная валюта.

“Были банки, которые завозили ее и распродавали для пополнения касс, для удовлетворения спроса физических лиц. На сегодня есть проблемы с авиасообщением, поэтому НБУ присоединился к доставке иностранной валюты в Украину”, – добавил он.

Также он сообщил, что на прошлой неделе удалось доставить несколько партий в наличном евро.

“Мы для этого провели два аукциона по продаже наличного евро за безналичный евро. Мы провели два аукциона – на 100 и 200 млн евро, но спрос был невысок, и мы продали всего 36 млн евро. Спрос на евро стихает”, – отметил Чурий.

“Следующий аукцион по продаже наличного доллара мы будем проводить в понедельник. И на следующей неделе мы сможем завезти определенную партию долларов. В ближайшее время будем регулярно проводить аукционы по доллару, пока не удовлетворится спрос банков и их клиентов”, – добавил заместитель главы НБУ.

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По материалам РБК-Украина
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