BlaBlaCar ограничил количество пассажиров в авто

Карпулинговый сервис BlaBlaCar ввел ограничение количества пассажиров в автомобильных перевозках из-за карантина в Украине. При публикации поездки водители могут указывать лишь три места в автомобиле. В компании говорят, это частично снизит риски во время совместных поездок.

Об этом свидетельствует информация на сайте сервиса.

“Мы внимательно следим за ситуацией с коронавирусом Covid-19, чтобы принять необходимые меры в соответствии с его развитием. Согласно решению правительства Украины от 16 марта 2020 года о запрете пассажирских перевозок, BlaBlaCar в Украине временно приостанавливает все внутренние и международные автобусные маршруты, начиная с 18 марта. Это означает, что бронирование автобусных поездок на BlaBlaCar и Busfor будет временно недоступно для пользователей до дальнейшего уведомления”, – говорится в сообщении.

Ограничение количества мест при публикации:

компании рекомендуют пользователям отменить все несрочные поездки с попутчиками;

карпулинговые поездки на BlaBlaCar являются частными поездками на личных автомобилях и поэтому будут по-прежнему доступны для тех, кто обязан беспрепятственно перемещаться между городами Украины;

было принято решение ограничить количество мест при публикации до 3.

Как отменить запланированную поездку:

услуга доступна в разделе “Ваши поездки”.

Справка Finance.ua:

Ранее компания отменила все внутренние и международные автобусные перевозки.

Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию на всю страну и продолжил карантин еще на 30 дней.

В связи с ограничительными мерами в рамках карантина в Украине были приостановлены все железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные перевозки.

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