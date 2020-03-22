0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 258 0

BlaBlaCar ограничил количество пассажиров в авто

BlaBlaCar ограничил количество пассажиров в авто

Карпулинговый сервис BlaBlaCar ввел ограничение количества пассажиров в автомобильных перевозках из-за карантина в Украине. При публикации поездки водители могут указывать лишь три места в автомобиле. В компании говорят, это частично снизит риски во время совместных поездок.

Об этом свидетельствует информация на сайте сервиса.

“Мы внимательно следим за ситуацией с коронавирусом Covid-19, чтобы принять необходимые меры в соответствии с его развитием. Согласно решению правительства Украины от 16 марта 2020 года о запрете пассажирских перевозок, BlaBlaCar в Украине временно приостанавливает все внутренние и международные автобусные маршруты, начиная с 18 марта. Это означает, что бронирование автобусных поездок на BlaBlaCar и Busfor будет временно недоступно для пользователей до дальнейшего уведомления”, – говорится в сообщении.

Ограничение количества мест при публикации:

  • компании рекомендуют пользователям отменить все несрочные поездки с попутчиками;
  • карпулинговые поездки на BlaBlaCar являются частными поездками на личных автомобилях и поэтому будут по-прежнему доступны для тех, кто обязан беспрепятственно перемещаться между городами Украины;
  • было принято решение ограничить количество мест при публикации до 3.

Как отменить запланированную поездку:

  • услуга доступна в разделе “Ваши поездки”.

Справка Finance.ua:

  • Ранее компания отменила все внутренние и международные автобусные перевозки.
  • Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию на всю страну и продолжил карантин еще на 30 дней.
  • В связи с ограничительными мерами в рамках карантина в Украине были приостановлены все железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные перевозки.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.