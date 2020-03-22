BlaBlaCar ограничил количество пассажиров в авто

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Карпулинговый сервис BlaBlaCar ввел ограничение количества пассажиров в автомобильных перевозках из-за карантина в Украине. При публикации поездки водители могут указывать лишь три места в автомобиле. В компании говорят, это частично снизит риски во время совместных поездок.
Об этом свидетельствует информация на сайте сервиса.
“Мы внимательно следим за ситуацией с коронавирусом Covid-19, чтобы принять необходимые меры в соответствии с его развитием. Согласно решению правительства Украины от 16 марта 2020 года о запрете пассажирских перевозок, BlaBlaCar в Украине временно приостанавливает все внутренние и международные автобусные маршруты, начиная с 18 марта. Это означает, что бронирование автобусных поездок на BlaBlaCar и Busfor будет временно недоступно для пользователей до дальнейшего уведомления”, – говорится в сообщении.
Ограничение количества мест при публикации:
Как отменить запланированную поездку:
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В условиях жесткого карантина, у половины украинцев закончатся деньги через месяц (инфографика)Вчера, 19:02 - 6346 24
В КГГА рассказали, когда в столичные аптеки завезут маски6 ч. назад - 1580 10
Реакция на продолжение карантина: 23% компаний будут уменьшать зарплату (инфографика)4 ч. назад - 2505 7
Украина может закрыть границы для любых пассажирских перевозокВчера, 17:42 - 1017 7
Малые АЗС закроются, а бензин подешевеет - КуюнВчера, 21:00 - 6925 5
Авторынок во время карантина: что происходит с ценами на б/у авто (инфографика)7 ч. назад - 39108 2
Малые АЗС закроются, а бензин подешевеет - КуюнВчера, 21:00 - 6925 5
В условиях жесткого карантина, у половины украинцев закончатся деньги через месяц (инфографика)Вчера, 19:02 - 6346 24
В Германии старики остаются без ухода из-за массового выезда заробитчанВчера, 18:32 - 3216 2
В Нидерландах остановили быстрое распространение коронавирусаВчера, 20:20 - 2623
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации4 ч. назад - 321 1
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфонВчера, 10:28 - 8967 5
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусомПозавчера, 10:35 - 349
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 6303 3
😷 В Оксфорде создали тест, который может определить коронавирус за 30 минут19.03.2020, 16:10 - 2171